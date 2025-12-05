Prima pagină » Social » Cod roșu de vânt puternic în Caraș-Severin. Rafalele depășesc 90 km/h în 15 localități

Cod roșu de vânt puternic în Caraș-Severin. Rafalele depășesc 90 km/h în 15 localități

ANM a emis Cod roșu de vânt pentru 15 localități din Caraș-Severin, valabil până la ora 9:00. Rafalele vor depăși 90 km/h.
Cod roșu de vânt puternic în Caraș-Severin. Rafalele depășesc 90 km/h în 15 localități
Sursa foto: Facebook/IGSU
Andreea Tobias
05 dec. 2025, 07:41, Social

 

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri dimineață un Cod roșu de vânt puternic pentru 15 localități din județul Caraș-Severin.

Avertizarea este valabilă de la ora 7:35 până la ora 9:00. Semnalează intensificări puternice și susținute ale vântului care vor depăși la rafală 90 km/h.

Cod roșu de vânt: Localitățile vizate

Localitățile vizate de Codul roșu sunt Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița și Goruia. Rafalele puternice de vânt pot provoca ruperea crengilor, avarierea acoperișurilor și perturbări în traficul rutier.

Codul roșu reprezintă cel mai înalt nivel de avertizare și semnalează fenomene meteo extreme care pot pune în pericol viața și bunurile oamenilor.

Recomandarea video

România află vineri cu cine ar putea juca la CM de fotbal, dacă trece de play-off
G4media
Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România
Gandul
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
Libertatea
Alimentul interzis pentru zodia ta! Ce nu trebuie să mănânci niciodată
CSID
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor