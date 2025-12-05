Cod roșu de vânt puternic în Caraș-Severin. Rafalele depășesc 90 km/h în 15 localități

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri dimineață un Cod roșu de vânt puternic pentru 15 localități din județul Caraș-Severin.

Avertizarea este valabilă de la ora 7:35 până la ora 9:00. Semnalează intensificări puternice și susținute ale vântului care vor depăși la rafală 90 km/h.

Cod roșu de vânt: Localitățile vizate

Localitățile vizate de Codul roșu sunt Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița și Goruia. Rafalele puternice de vânt pot provoca ruperea crengilor, avarierea acoperișurilor și perturbări în traficul rutier.

Codul roșu reprezintă cel mai înalt nivel de avertizare și semnalează fenomene meteo extreme care pot pune în pericol viața și bunurile oamenilor.