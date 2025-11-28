Prognoza meteo până la finalul anului: Vremea va fi mai caldă decât cea normală

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice, dar și local deficitare în cele vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.