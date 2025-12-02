Prima pagină » Social » Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou

Meteorologii au actualizat prognoza meteo până în prag de Revelion.
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Andreea Tobias
02 dec. 2025, 07:47, Social

Temperaturile până de Revelion vor fi mai ridicate decât cele normale în toată România, Precipitațiile se vor situa aproape în limite normale.

Vremea în prima săptămână din decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg  teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de sudvest a țării,. În rest va fi deficitar, mai ales în vest și nord-vest.

Săptămâna 8 – 15 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. O abatere termică pozitivă va fi mai accentuată în zonele montane. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Săptămâna 15 – 22 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane. Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară la nivelul întregii țări.

Vremea în prag de Revelion: Săptămâna 22 – 29 decembrie

Mediile valorilor termice în prag de Revelion se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

