Vânt puternic în România: Cod portocaliu într-un județ, rafale de peste 120 km/h

De joi, intră în vigoare o informare meteo de vânt cu intensificări la început în sud-vestul țării, precum și în zonele de munte. Vineri în sud, centru și est, iar sâmbătă îndeosebi în sud-est. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

Cod galben: Rafale de până la 110 km/h

Codul galben de vânt puternic este valabil între joi ora 10 și vineri ora 22. În județul Caraș-Severin, rafalele vor avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h.

În Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși temporar 90-110 km/h. Acestea sunt cele mai mari viteze semnalate în avertizarea Cod galben.

Cod portocaliu: Rafale de peste 120 km/h în zona montană din Caraș-Severin

Codul portocaliu de vânt puternic în România este valabil în intervalul joi ora 16 și vineri ora 10. Doar județul Caraș-Severin se află sub această avertizare meteorologică severă.

În județul Caraș-Severin vor fi intervale cu intensificări puternice. Rafalele vor atinge 70-90 km/h la nivel general în județ în perioada avertizării portocalii.

În zona montană înaltă din Caraș-Severin, vântul va depăși 120 km/h.

Prognoza pentru București: Vânt moderat, temperaturi peste medie joi

Joi, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi temporar noros, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 12 grade, iar cea minimă va fi de de 6…7 grade.

Vineri, vremea va fi predominant închisă, iar valorile termice se vor menține peste normalul climatologic specific pentru această dată. Trecător se va semnala burniță sau ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h. Temperatura maximă va fi de 10…11 grade, iar cea minimă va fi de 5…6 grade.

Sâmbătă, vremea se va menține închisă, temporar va ploua slab, iar vântul va continua să aibă intensificări cu viteze de 45…55 km/h. Temperatura aerului va avea variații nesemnificative pe parcursul intervalului, astfel că maxima, apropiată de norma climatologică a datei, va fi de 6…7 grade.