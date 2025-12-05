Circulație îngreunată pe A3 București și blocaj total pe DN 15B după incendiul unui TIR

Pe autostrada A3 circulația este îngreunată după un accident cu un camion. Pe DN 15B din Neamț traficul este complet blocat din cauza unui incendiu la un TIR.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române avertizează șoferii să circule cu prudență.

Pe autostrada A3, la kilometrul 36 al sensului spre București, în apropierea localității Gruiu, traficul se desfășoară îngreunat după ce în cursul nopții a avut loc o coliziune între un camion și un autoturism. TIR-ul a rămas blocat pe a doua bandă. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. La fața locului se află un echipaj de poliție care dirijează circulația.

Situația este mai gravă pe DN 15B Târgu Neamț – Călugăreni, în apropierea localității Petru Vodă, județul Neamț, unde traficul rutier este complet blocat. Un camion care transporta alimente a luat foc. Deși incendiul a fost stins, circulația rămâne blocată pentru efectuarea manevrelor de îndepărtare a camionului de pe carosabil. În urma incidentului au rezultat doar pagube materiale.

Ceață densă în Dolj și Ilfov

La nivel național se circulă pe carosabil uscat, însă șoferii trebuie să fie atenți în județele Dolj și Ilfov, unde vizibilitatea este redusă sub 200 de metri. Pe alocuri, ceața este atât de densă încât vizibilitatea scade sub 50 de metri.

Cod Galben de vânt puternic în munți

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben valabil vineri, 5 decembrie 2025, între orele 6:00 și 10:00. În zonele montane de peste 1800 de metri din județele Argeș, Prahova și Dâmbovița se vor semnala intensificări ale vântului. Viteza la rafală va ajunge la 90-100 km/h.

Polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze distanța de siguranță față de vehiculele din față.