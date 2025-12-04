Ceață pe drumurile din România: Vizibilitate redusă în 8 județe și Capitală

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Centrul Infotrafic anunță condiții dificile de circulație în ceață în opt județe și în București.

Niciun drum național sau autostradă nu are circulația oprită. Nu sunt semnalate accidente sau restricții din cauza evenimentelor rutiere.

Însă, ceața afectează vizibilitatea sub 200 de metri pe autostrăzile A0, A1 și A3. Carosabilul este umed pe majoritatea traseelor.

Ceața pe drumurile din România: A0, A1 și A3 cel mai afectate

Autostrada A0 Centura București înregistrează vizibilitate redusă sub 200 de metri. Ceața pe drumurile din România afectează și A1 București-Pitești între kilometri 10+500 și 59.

Pe A3 București-Brașov, ceața este prezentă între kilometri 7 și 31. A1 Râmnicu Vâlcea-Deva are vizibilitate redusă între kilometri 225 și 412. A10 Sebeș-Turda circulă pe carosabil umed.

La nivel național, șoferii circulă parțial pe carosabil umed. Ceața creează dificultăți în Alba, Brașov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Suceava, Teleorman și Tulcea.

În București, vizibilitatea este redusă sub 200 de metri. Pe alocuri, ceața reduce vizibilitatea chiar sub 50 de metri.

Lucrări pe DN 7 la Călimănești până pe 19 decembrie

Pe DN 7 se fac lucrări de întreținere a viaductului Cârligu Mic. Restricțiile sunt active între 21 noiembrie și 19 decembrie 2025. Lucrările se desfășoară zi și noapte.

Circulația este restricționată între kilometri 200+500 și 201+500, în afara localității Călimănești, Vâlcea. Mașinile circulă alternativ, pe un singur sens. Traficul este dirijat prin piloți de circulație și semaforizare.

Între 28 noiembrie și 1 decembrie 2025 nu sunt restricții. Ceața se adaugă dificultăților pe DN 7.

Recomandări pentru șoferi în condiții de ceață

Centrul Infotrafic le recomandă șoferilor să se informeze despre condițiile meteo înainte de plecare. Restricțiile pe traseu trebuie verificate anticipat.

Parbrizul, luneta și geamurile laterale trebuie curățate pentru vizibilitate bună. Viteza trebuie adaptată condițiilor de trafic și drum. Ceața impune prudență maximă.

Manevra trebuie făcută în condiții de siguranță. Frâna de motor este recomandată pentru reducerea vitezei. Ceața crește riscul de accidente dacă șoferii nu respectă regulile.