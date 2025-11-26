Cinci județe din Moldova se află sub incidența Codului galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri dimineață o avertizare Cod Galben de ceață pentru pentru județele Bacău, Botoșani, Galați, Neamț și Vrancea, unde vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.