Cinci județe din Moldova se află sub incidența Codului galben de ceață

În județul Bacău vor fi afectate localitățile Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Negri, Tătărăști, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata.
Fenomenul se extinde și în județul Botoșani, unde localități Dorohoi, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Ibănești, Cristinești, Avrămeni, George Enescu, Manoleasa, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Mileanca, Pomârla, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Cordăreni, Viișoara, Concești, Mitoc, Adășeni se confruntă cu aceeași avertizare.
În Galați, localitățile Tecuci, Cosmești, Munteni, Nicorești, Țepu, Buciumeni, Poiana sun vizate.
De asemenea, în județul Neamț, localitățile Roman, Cordun, Horia, Trifești, Ion Creangă, Icușești, Bahna, Secuieni, Dulceșt și Adjud, Mărășești, Homocea, Ruginești, Garoafa, Movilița, Pufești, Ploscuțeni din Vrancea vor fi afectate.
Avertizarea este valabilă între orele 09:00 și 11:00.