Cod galben de vânt în Banat, Crișana și pe Litoral. La munte, rafale de peste 100 km/oră

Cod galben de vânt în Banat, Crișana și pe Litoral. La munte, rafale de peste 100 km/oră

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vânt pentru Banat, sudul Crișanei, Carpații Meridionali și Occidentali, precum și pentru zona litoralului. La munte, vântul bate cu viteză de peste 110 km/oră.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Laura Buciu
24 nov. 2025, 10:12, Știrile zilei

Sunt vizate de cod galben Banatul, sudul Crișanei, litoralul, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali.

Temporar, vântul va avea intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55…65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marți (25 noiembrie) și pe litoral, de 50…55 km/h.

În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor fi de 70…80 km/h și la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90…110 km/h.

Intensificări ale vântului, cu viteze de 40…50 km/h, vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Avertizarea intră în vigoare marți la ora 3 și este valabilă până miercuri, la ora 8.