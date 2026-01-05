Avertisment de la ANM: Risc mare de avalanșe în munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu-Godeanu

Potrivit meteorologilor, în munții Făgăraș și Bucegi, la peste 1800 m, s-a depus un strat de zăpadă proaspătă, cu grosimi de 20-40 cm, peste un strat mai vechi, incomplet stabilizat. De asemenea, în următoarele zile se vor semnala ninsori care vor crește local stratul cu 10-20 cm și izolat mai mult.

Vântul puternic din ultimele zile a depus zăpada ușoară în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea crestelor s-au format numeroase plăci de vânt.

În profunzime se întâlnește un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă de deasupra au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini.

În munții Țarcu-Godeanu, ninsorile recente au adăugat un strat de 25-45 cm de zăpadă proaspătă, crescând astfel grosimea stratului superior cu rezistență scăzută și aderență slabă la stratul inferior. S-au format și aici numeroase plăci de vânt, unele de grosimi considerabile.

Meteorologii arată că în Carpații Orientali, munții Parâng-Șureanu și în Carpații Occidentali riscul de avalanșă este însemnat.

Luni la prânz în platformele stațiilor meteorologice, stratul de zăpadă măsura 154 de cm la Vârful Omu, 88 cm la Bâlea-Lac, 39 cm la Țarcu, 47 cm la Călimani, 47 cm la Lăcăuți, 47 cm la Bucin, 23 cm la Ceahlău, 56 cm la Băișoara, 48 cm la Stâna de Vale, 46 cm la Semenic și 45 cm la Roșia Montană.