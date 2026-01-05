Prima pagină » Știrile zilei » Cod galben de ceață în București și mai multe județe din sud-estul țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări Cod galben de ceață pentru București și județele Constanța, Tulcea, Galați, Vaslui, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi și Ilfov.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
06 ian. 2026, 01:39, Social

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în municipiul București, în special în zonele periferice este prognozată ceață densă care va determina vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Codul galben va fi valabil în noaptea de luni spre marți, de la 02:00 până la 07:00. 

Aceeași avertizare a fost emisă și pentru litoral. Județele Tulcea și Constanța se vor confrunta cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și pe alocuri sub 50 de metri. 

Ceața va afecta și estul Moldovei, fiind vizate județele Galați și Vaslui.    

O avertizare meteorologică asemănătoare va afecta și județele Brăila, Ialomița, Călărași și Ilfov din sud-estul României.  

Pentru județele Constanța, Tulcea, Galați, Vaslui, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi și  Ilfov, avertizarea se va manifesta de la ora 02:00 până la 08:00. 

 

