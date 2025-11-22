INFOTRAFIC: Atenție, șoferi! Ceața pune probleme în trafic în mai multe județe din sudul țării

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, pe drumuri din județele Giurgiu, Olt și Teleorman.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare și să evite frânările bruște sau manevrele riscante.

Pietonilor li se recomandă să-și sporească atenția, să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și doar după ce se asigură că intenția lor a fost observată de conducătorii auto. De asemenea, este indicat să evite, pe cât posibil, folosirea părții carosabile pe timpul nopții, în condiții de vizibilitate redusă.