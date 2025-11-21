Atenție șoferi! Începând de astăzi, timp de o lună, intră în vigoare noi restricții pe Valea Oltului. Ce se întâmplă în minivacanță

Intervențiile vor avea loc atât ziua, cât și noaptea, până la 19 decembrie 2025, potrivit unui anunț transmis de Centrul Infotrafic din cadrul IGPR.

Lucrările de pe DN 7, unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale din România, vor afecta tronsonul kilometric 200+500 – 201+500, situat în afara orașului Călimănești, județul Vâlcea. Pe durata intervențiilor, circulația rutieră va fi dirijată alternativ, pe un singur sens de mers, atât prin piloți de trafic, cât și prin semaforizare.

Aceste restricții de circulație pe Valea Oltului sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de întreținere la viaductul Cârligu Mic, o zonă cunoscută pentru traficul intens și pentru dificultățile tehnice care impun intervenții periodice.

Perioade fără restricții

Pentru a nu afecta fluxul de turiști din minivacanța de la sfârșitul lunii noiembrie, CNAIR și IGPR au anunțat că nu vor fi instituite restricții între 28 noiembrie și 1 decembrie. Ziua de 1 decembrie, fiind declarată zi liberă, va beneficia de trafic normal, fără opriri sau semaforizări în zona lucrărilor.

Această decizie vine în sprijinul participanților la trafic, având în vedere că perioada include sărbătoarea Zilei Naționale și un număr mare de deplasări către stațiunile din zona Vâlcea, Valea Oltului și Valea Prahovei.

Recomandări pentru șoferi

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte indicațiile piloților de trafic și ale semaforizării temporare, dar și să își planifice rutele în avans. De asemenea, se recomandă utilizarea aplicațiilor de navigație pentru monitorizarea în timp real a coloanelor și a eventualelor întârzieri.