Circulația pe autostrăzile A1 și A2 este îngreunată miercuri din cauza unor lucrări de reparații care impun restricții și închiderea mai multor benzi, a anunțat Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române.
Restricții de trafic pe A1 și A2 din cauza lucrărilor. Benzi închise în mai multe intervale orare
Foto: Alexandra Pandrea/GMN/MEDIAFAXFOTO
Gabriel Pecheanu
03 dec. 2025, 10:26, Social

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române anunță restricții importante de circulație pe autostrăzile A1 și A2, ca urmare a lucrărilor de reparații programate în următoarele zile.

Pe A1 București–Pitești, între kilometrii 30–32 spre Pitești și 25+500–17 spre București, sunt închise banda 1 și banda de urgență între orele 08:00–18:00.

Pe A1 Sibiu–Deva, banda 2 este restricționată între km 316+100–316+700 spre Deva (07:30–16:00) și între km 329–327 spre Sibiu (până la 16:00).

Pe A1 Deva–Nădlac, banda 2 este închisă între km 495–496+500, între 08:30–16:00.

Pe A2 București–Constanța, spre Capitală sunt restricții pe banda 1 și banda de urgență între km 139+400–137 (08:00–17:00), iar spre Constanța pe banda 2, între km 105–133 (10:00–16:00).

Poliția le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să reducă viteza și să respecte semnalizarea temporară pentru evitarea accidentelor.