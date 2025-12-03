Restricții de trafic pe A1 și A2 din cauza lucrărilor. Benzi închise în mai multe intervale orare

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române anunță restricții importante de circulație pe autostrăzile A1 și A2, ca urmare a lucrărilor de reparații programate în următoarele zile.

Pe A1 București–Pitești, între kilometrii 30–32 spre Pitești și 25+500–17 spre București, sunt închise banda 1 și banda de urgență între orele 08:00–18:00.

Pe A1 Sibiu–Deva, banda 2 este restricționată între km 316+100–316+700 spre Deva (07:30–16:00) și între km 329–327 spre Sibiu (până la 16:00).

Pe A1 Deva–Nădlac, banda 2 este închisă între km 495–496+500, între 08:30–16:00.

Pe A2 București–Constanța, spre Capitală sunt restricții pe banda 1 și banda de urgență între km 139+400–137 (08:00–17:00), iar spre Constanța pe banda 2, între km 105–133 (10:00–16:00).

Poliția le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să reducă viteza și să respecte semnalizarea temporară pentru evitarea accidentelor.