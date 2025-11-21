Statisticile oficiale privind autostrăzile și drumurile expres. Director: CNAIR este motorul investițiilor din PNRR

Mesajul a fost trimis pe Facebook și este însoțit de grafice.

„Cifrele validate confirmă efortul uriaș: CNAIR este motorul investițiilor din PNRR! Transparența este esențială, iar noul dashboard lansat de MIPE arată, negru pe alb, realitatea din teren. Dar dincolo de grafice și procente, aceste cifre spun povestea unei mobilizări exemplare și a unei echipe consolidate care sta în spatele rezultatelor. Sunt mândru să spun că echipa CNAIR alături de constructori serioși a demonstrat că se poate”, a explicat Cristian Pistol.

Șeful CNAIR s-a referit la lucrările de pe A7 și A1.

„Într-un timp record, am reușit să transformăm oportunitatea istorică a PNRR în șantiere active. Autostrada Moldovei (A7) prinde contur pe zi ce trece, iar secțiunea finanțată din PNRR pe A1 avansează susținut. Suntem instituția care „trage” greul în absorbția fondurilor europene și o facem cu profesionalism. În spatele fiecărui jalon atins și a fiecărui kilometru de asfalt turnat stau mii de ore de muncă, decizii rapide și o echipă hotărâtă să lase ceva în urmă”, a adăugat Cristian Pistol.