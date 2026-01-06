Peste 12.500 de români sunt sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”

Numărul consumatorilor care nu au curent electric, după ce au fost deconectați temporar în urma avariilor, a ajuns, marți la prânz, la 12.543, la nivel național, față de cei aproape 95.000 înregistrați în urmă cu câteva zile, a transmis Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

Acesta a fost ilustrată cu înregistrare video în care apare un electrician mergând cu greutate printr-un strat înalt de zăpadă pentru a ajunge la locul avariei.

„Acest video arată realitatea din spatele cifrelor: muncă grea, dedicare și responsabilitate”, spune ministrul, menționând că zeci de mii de gospodării au fost deja reconectate prin efortul susținut al echipelor din teren.

„În plină iarnă, pe viscol și ger, oamenii din energie sunt în teren. Intervin fără pauză pentru ca lumina și căldura să ajungă din nou în casele românilor. (…) Continuăm intervențiile până la ultima reconectare. Mulțumesc celor peste 500 de electricieni din echipele de intervenție, care lucrează în condiții grele pentru ca România să fie în siguranță”, a transmis Bogdan Ivan.

Cauzele intreruperilor

Ministerul Energiei a transmis luni după-amiază, ca urmare a datelor prezentate în ședința Comandamentului Energetic Național, situația actualizată a consumatorilor nealimentați cu energie electrică și intervențiile aflate în desfășurare la nivel național.

Peste 500 de electricieni, grupați în 173 de echipe de intervenție ale operatorilor de distribuție, acționau luni în teren pentru reconectarea la rețeaua de energie electrică a gospodăriilor afectate, au transmis reprezentanții Ministerulu Energiei, după ședința Comandamentului Energetic Național.

În urmă cu 24 de ore, numărul consumatorilor nealimentați la nivel național este de 28.209, din peste 100 de localități, cele mai afectate fiind județe sunt Alba și Hunedoara.

Principalele avarii au fost generate de acumulările semnificative de zăpadă pe arbori, precum și de ruperea crengilor, care au afectat conductoarele și izolatoarele, provocând întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică, dar Sistemul Energetic Național per ansamblu funcționează în parametri normali, potrivit datelor publice.