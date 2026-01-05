Unde și câte echipaje intervin pentru a remedia avariile din rețeaua electrică. Situația raportată după ședința Comandamentului Energetic Național

Peste 500 de electricieni, grupați în 173 de echipe de intervenție ale operatorilor de distribuție, acționează în prezent în teren pentru reconectarea la rețeaua de energie electrică a gospodăriilor afectate de condițiile meteorologice, au transmis reprezentanții Ministerulu Energiei, după ședința Comandamentului Energetic Național.

Sistemul Energetic Național funcționează în parametri normali

Luni, la ora 13:00, numărul consumatorilor nealimentați la nivel național este de 28.209, din peste 100 de localități. Cele mai afectate județe sunt Alba și Hunedoara.

Principalele avarii au fost generate de acumulările semnificative de zăpadă pe arbori, precum și de ruperea crengilor, care au afectat conductoarele și izolatoarele, provocând întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică. Echipele operative au intervenit cu promptitudine pentru realimentarea zonelor afectate, inclusiv prin utilizarea a peste 20 de grupuri electrogene în localitățile greu accesibile, au anunțat oficialii.

„Am primit asigurări ferme că, până la finalul zilei, aproximativ 80% dintre aceste gospodării vor fi din nou conectate la rețeaua de energie electrică. Cu profesionalism și determinare, echipele au intervenit rapid, inclusiv cu peste 20 de grupuri electrogene în localitățile greu accesibile, pentru ca oamenii să nu rămână fără electricitate”, a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

Situația intervențiilor din cele mai expuse județe:

Județul Alba: 45 de echipe, cu peste 130 de electricieni, intervin în condiții dificile, determinate de specificul instalațiilor din Munții Apuseni, unde liniile electrice de medie tensiune traversează zone împădurite, cu utilizatori dispersați. În ultimele două ore, aproape 6000 de utilizatori au fost reconectați.

Județul Hunedoara: 37 de echipe, cu peste 100 de electricieni, acționează în teren, întâmpinând dificultăți de acces în zonele izolate din proximitatea localităților Orăștie, Hațeg și Deva.

Județul Arad: 17 echipe de intervenție.

Județul Caraș-Severin: 13 echipe de intervenție.

Județul Timiș: 16 echipe de intervenție.

„Situația este dinamică, iar colaborarea dintre operatorii din sectorul energetic și structurile IGSU este foarte bună. Echipele rămân mobilizate până la soluționarea completă a tuturor situațiilor apărute. În ceea ce privește Sistemul Energetic Național, acesta funcționează în parametri normali, fără a fi afectat de evenimentele meteorologice recente”, potrivit responsabililor.

În ceea ce privește depozitele de gaze naturale, acestea sunt umplute la un nivel de peste 70%, asigurând condiții adecvate de siguranță în alimentare. Astăzi, volumul de gaze naturale extras este de 21 milioane metri cubi, în condițiile unei capacități maxime zilnice de extracție de 23 milioane metri cubi, a transmis Ministerul Energiei.