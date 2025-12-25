Cât curent și gaze naturale consumă românii în prima zi de Crăciun. De la primele ore ale Ajunului, România este exportator net de energie

Consumul de energie electrică la ora la care românii stau tradicțional la masa de Crăciun este cu aproximativ 2.000 MW mai mic decât în urmă cu o săptămână, o zi lucrătoare, și cu aproape 1.700 MW sub nivelul de sâmbăta trecută, o zi de weekend, în care consumul scade în mod obișnuit.

Mai exact, în jurul orei 13:30, românii consumau 5.306 MW, în timp ce producția era de 7.108 MW, arată datele în timp real publicate de operatorul de sistem și transport al gazelor naturale, Transelectrica.

Astfel, soldul de 1.802 MW mergea la export.

Resursa cu cel mai mare aport în producție era vântul, așa cum au resimțit românii în mari toată țara, cu 2.092 MW, respestiv 29,5%, urmată de hidrocarburi 1.732 MW – 24,4%, și nuclear 1.334 MW – 18,7%.

Spre deosebire de marea sărbătoare creștină anterioară, Paștele, cu o producție majoră din centralele fotovoltaice, aportul resursei solare este foarte mic în prima zi de Crăciun, respectiv 276 MW – 3,8%.

Graficele Transelectrica arată că producția a depășit consumul începând din data de 24 decembrie, în jurul orei 00:30, iar de atunci, România este exportator net de energie.

Câte gaze au rămas în depozite

În ceea ce privește resursele de gaze naturale, la ora 13:00, acestea ajungeau la 57,1 milioane de metri cubi/zi, conform graficelor publicate de operatorul național de sistem și transport al gazelor naturale, Transgaz.

Din acest total, producția propriu zisă reprezintă de 23,9 mil. metri cubi/zi, iar din depozitele constituite între 1 aprilie și 1 noiembrie s-au extras 21,8 mil. metri cubi/zi.

La resurse sunt trecute și volumele care intră în țară, numite importuri, dar care pot fi doar în tranzit spre vecini ai României.

Astfel, datele Transgaz arată că importurile, prin Punctul de interconexiune (P)I Negru Vodă 1, la ora 13.00 erau de 11,4 mil. metri cubi/zi, iar exporturile, 11,6 mil. metri cubi/zi. Destinațiile exporturilor erau la ora menționată PI Isaccea1, Ungheni și Csanadpalota.

La capitolul volume disponibile în stocuri, România stă încă foarte bune , cu peste trei sferturi din depozitele disponibile pline, conform celor mai recente date agregate la nivel european de platforma Gas Infrastructure Europe (GIE), valabile pentru 23 decembrie.

Astfel, România avea 78,88% din depozite dispobile, în timp ce media europeană era de 66,1%.