Decizia finală de investiție în proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doicești, programată peste trei săptămâni. Ce propune Ministerul Energiei

Statul român, prin Ministerul Energiei, propune acționarilor să voteze dacă sunt sau nu de acord ca la Doicești să fie montate șase reactoare modulare mici (SMR), o tehnologie a americanilor de la NuScale, care însumează capacitate instalată de 462 MW.

Pentru a avea un ordin de mărime, aceasta echivalează cu aproape 70% a capacității instalate a unui singur reactor de la Centrala nuclearelectrică de la Cernavodă.

„Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor, stabilită pentru dată de 12 februarie 2026, a acționarului majoritar al SNN, Ministerul Energiei, cu supunerea aprobării de către actionarii SNN a Deciziei Finale de Investiție (FID) în cadrul proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), reprezintă un pas înainte semnificativ în finalizarea unui proiect energetic strategic pentru România”, se arată în informarea transmisă de Nuclearelectrica, acționar al companiei de proiect.

Nuclearelectrica, controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, deține jumătate din compania de proiect de la Doicești, RoPower Nuclear S.A., alături de compania privată Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al clujenilor Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

Ministerul Energiei anunța pe 18 decembrie că sprijină continuarea proiectului SMR de la Doicești, aflat în Faza 2 a Studiilor de Design și Fezabilitate, implicit înainte unei decizii finale de investiție, care era prevăzută pentru acest an.

Mai mult, conducerea ministerului anunța că proiectul SMR de la Doicești va continua cu structura nemodificată a acționariatului companiei de proiect RoPower Nuclear, formată din Nuclearelectrica și Nova Power and Gas.

Declarația vedea în conrextul în care în AGA acționarii Nucleareletrica avuseseră de decis încheierea unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE), din Coreea, în calitate de investior în compania de proiect RoPower Nuclear S.A. (RPN),inclusiv încheierea unui acord ce urma să fie semnat între SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L (NPG) si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE/PEF) pentru dezvoltarea Proiectului SMR în Doicești.

„Tehnologiile SMR sunt considerate soluția de asigurare a flexibilității și complementarității cu resursele regenerabile”

Potrivit mesajul publicat – și ulterior șters câteva minute de pe Facebook, proiectul SMR Doicești a fost dezvoltat conform etapelor prestabilite și aprobărilor corporative, și anume derularea analizelor și studiilor tehnice de amplasament, FEED 1 și FEED 2 (Front End Engineering Design). Finalizarea acestor studii, la care se adaugă cele două misiuni de evaluare ale amplasamentului, derulate de IAEA, au condus către elementele de baza ale Deciziei Finale de Investiție.

„Proiectul SMR de la Doicești, tehnologie NuScale, va avea o capacitate instalată de 462 MW, constând în 6 module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Într-un context internațional în care tehnologiile SMR sunt considerate soluția de asigurare a flexibilității și complementarității cu resursele regenerabile, o alternativă eficientă de reindustrializare avantajoasă a centralelor scoase din uz, un motor pentru dezvoltarea locală și regională prin crearea unui lanț complex de aprovizionare, o oportunitate de creștere a unei noi generații de specialiști, România deține capacitatea de a se transformă într-un centru de know-how în implementarea tehnologiilor avansate. Coroborat, securitatea energetică a României și disponibilitatea surselor sale de energie curată sunt și vor rămâne priorități”, a declarat Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica, în mesajul menționat.

„Comisia Europeană recunoaște contribuția pe care SMR-urile o pot aduce la decarbonizarea sectorului energetic, precum și alte beneficii majore, inclusiv menținerea și crearea de noi locuri de muncă. Suntem parte activă a Alianței Industriale pentru SMR a Comisiei și susținem inițiativa colectivă de a atinge economii de scară largă în tehnologiile SMR. Nuclearelectrica va continuă să dezvolte acest proiect, în baza aprobărilor corporative, în cadrul unor parteneriate solide care să prioritizeze eficientă implementării, eficientă economică, calitatea livrabilelor, rigurozitatea industriei nucleare”, a comunicat compania pe Facebook.

În mesajul publicat a doua oară, compania a adăugat că în perioada următoare va intensifica dialogul cu partenerii săi comerciali pentru consolidarea cadrului de cooperare pe termen lung și asigurarea unei abordări win-win. „De asemenea, dialogul cu autoritățile române rămâne o prioritate pentru consolidarea cadrului de măsuri de sprijin pentru proiect”, au transmis oficialii Nuclearelectrica.

Ce propune Ministerul Energiei

Nuclearelectrica și-a informat acționarii în documentul publicat la Bursă de Valori București în legătură cu solicitarea primită din partea acționarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN din dată de 12.02.2026/13.02.2026:

„Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informează actionarii și investitorii că, în dată de 23.01.2026, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor stabilită pentru dată de 12.02.2026, din partea acționarului majoritar, Ministerul Energiei, după cum urmează, ulterior punctului 2 al ordinii de zi AGEA.

Solicitare de completare a ordinii de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

Aprobarea adoptării Deciziei Finale de Investiție (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) Nuscale de la Doicești (Proiectul), în baza Studiului de Fezabilitate a Proiectului (Anexă 4); Aprobarea condițiilor a căror îndeplinire stă la baza fezabilității Proiectului și care, în consecință, reprezintă cerințe imperative care condiționează fezabilitatea Proiectului, cu mențiunea că neîndeplinirea oricăreia dintre aceste condiții antrenează imposibilitatea derulării Proiectului, acesta fiind, în caz de neîndeplinire a oricăreia dintre condițiile anterior menționate, nefezabil (Anexele 3 și 6); Aprobarea derularea activităților necesare fazei Pre-EPC (Etapă 3 a Proiectului), așa cum acestea sunt redate în cuprinsul Anexei 8; Aprobarea modificării obiectului contractului-cadru de împrumut nr. 1 din dată de 16.08.2023, încheiat între SNN (în calitate de creditor/împrumutator) și RPN (în calitate de împrumutat), cu condiția încadrării în limitele liniei de credit astfel acordate, în sensul extinderii obiectului acestei creditări și pentru finanțarea activităților necesare fazei preEPC și, în consecință, aprobarea încheierii, de către SNN, a unui act adițional la contractul-cadru de împrumut nr. 1/16.08.2023 care să consființească această extindere de obiect al finanțării, cu mențiunea că, în continuare, accesarea acestui împrumut se va face de către RPN (împrumutatul) numai în măsură în care nu vor fi accesate alte surse pentru finanțarea Proiectului SMR Nuscale de la Doicești (capital social, generat prin modificarea structurii acționariatului RPN, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare); Aprobarea modificării obiectului Contractului de Ipotecă Mobiliară nr. RUEC 031 din data de 16.08.2023, încheiat de SNN cu RPN, în sensul extinderii garanției constituite de RPN în favoarea SNN pentru garantarea împrumutului acordat de SNN, menționat la punctul 4 precedent, și asupra livrabilelor ce vor rezultă din desfășurarea etapei premergătoare pre-EPC (Etapă 3 a Proiectului) și, în consecință, aprobarea încheierii, de către SNN cu RPN, a unui Act adițional la Contractul de Ipotecă Mobiliară ante menționat, pentru garantarea livrabilelor ce vor rezultă din desfășurarea etapei premergătoare pre-EPC (Etapă 3 a Proiectului); Aprobarea mandatarii conducerii executive a SNN să negocieze și să semneze, în numele și pe seama SNN, în calitate de împrumutator/creditor și, totodată, creditor garantat, a contractelor menționate la punctele 4 și 5 de mai sus, precum și a tuturor celorlalte documente conexe; Aprobarea mandatarii conducerii executive a SNN să semneze orice acte adiționale la cele două contracte anterior menționate, la punctele 4 și 5 de mai sus, cu condiția încadrării în limitele valorice ale liniei de credit astfel acordate și cu respectarea aprobărilor date de acționari prin hotărârea pe care aceștia o vor adopta; Aprobarea mandatarii reprezentantului SNN (care va fi desemnat, în acest sens, de către conducerea executivă a SNN) în Adunarea Generală a Acționarilor RPN, la dată/datele la care această/acestea se va/vor convoca, sedința/sedințe care va/vor avea înscrise pe ordinea de zi punctele de mai sus, să participe și să voteze în favoarea („pentru”) acestora.

Solicitarea este efectuată de către Ministerul Energiei, în temeiul art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica SĂ, art. 1171 alin. 1 din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3) din și (5) Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, republicată, art 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Solicitarea fost înregistrată la SNN cu numărul AUTORITĂȚi-SNN-26- 00479/23.01.2026 în calitate de acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății, privind introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din dată de 12.02.2026/13.02.2026.

Materialele aferente ordinii de zi completate vor fi publicate pe site-ul societății în dată de 29.01.2026, începând cu ora 18:00”.

Traseul proiectului

În septembrie 2024, Banca de Export-Import a SUA (EXIM) a aprobat un angajament financiar de până la 99 milioane de dolari în favoarea companiei RoPower Nuclear S.A. pentru finanțarea dezvoltării unui proiect nuclear la Doicești.

Conform datelor oficiale, proiectul Doicești va avea un impact semnificativ asupra economiei locale și naționale. Va crea aproape 200 de locuri de muncă permanente în centrală, 1.500 de locuri de muncă în etapa de construcție și 2.300 de locuri de muncă în producție.

În noiembrie 2020, directorul executiv al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, şi preşedintele şi directorul general al NuScale Power, John Hopkins, au semnat, la Glasgow, acordul pe baza căruia cele două companii vor coopera pentru construcţia unui reactor nuclear modular de mici dimensiuni (Small Modular Reactor – SMR) în România. Semnarea documentelor a avut loc după ce Administraţia SUA a anunţat că firma americană NuScale Power va construi în România un reactor nuclear modular de mici dimensiuni În septembrie 2020, compania NuScale Power a primit autorizarea în SUA pentru minireactorul său nuclear.

Ulterior, în aprilie 2022, NuScale a anunțat că încep procesul de fabricare a componentelor reactoarelor, compania coreeană Doosan Enerbility fiind aleasă pentru producția de echipamente principale pentru reactoarele modulare mici (SMR) NuScale.

Între timp, proiectul-pilot, din SUA, al NuScale a căzut, în noiembrie 2023, din cauza unor probleme de finanțare, lăsând astfel România în poziția de a fi primul stat din lume în care ar putea să fie amplasate aceste reactoare, la amplasamentul unei foste centrale de cărbune din Doicești, Dâmbovița, ales de compania de proiect, RoPower.

Centrala nucleară ar urma să aibă cu o durata de viață de peste 60 de ani, de la punerea în funcțiune planificată pentru finalul actualului deceniu. Proiectul este unul generațional care va produce energie curată, sigură și fără emisii de carbon în atmosferă și un punct cheie în angajamentul României de a-și tripla capacitățile de generare a energiei din surse nucleare, până în 2050, arată informațiile oficiale.