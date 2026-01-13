Consumul de energie a ajuns la un maximum al ultimilor patru ani, din cauza gerului. Cât este recordul istoric recent față de perioada comunistă

Consumul de energie electrică ajuns la 9.040 MW marți seara, la ora 17:59, conform datele agregate de Transelectrica.

Consumul 9.040 MW era acoperit dintr-o producție națională de 7.882 MW, restul de 1.157 MW din importuri din țările vecine.

Cea mai mare pondere o avea resursa hidro, cu aproximativ 26% din producția națională:

Cărbune : 1.294 MW

Hidrocarburi (gaze) : 1.942 MW

Ape : 2.055 MW

Nuclear : 1.328 MW

Eolian : 1.001 MW

Foto : -6 MW

Biomasă : 64 MW

Sold : 1157 MW

Nivelul maxim din acest ultim an aproape că a fost egalat miercuri dimineața, la 9:12, când era de 9.037 MW.

Următorul în clasament a fost consumul de 9.031 MW, de marți seara de la ora 17:48, conform cifrelor Transelectrica.

A fost pentru prima dată în ultimii aproximativ patru ani când fost depășit acest nivel, ultima oară înregistrându-se în iarna sezonul rece 2021-2022, după cum arată datele operatorului de sistem și transport al energiei electrice.

Cea mai mare valoare din 2025, din intervalul 12 ianuarie 20205 – 13 ianuarie 2026, a fost înregistrată pe 19 februarie la ora 18:41.

Imediat înainte de ora publicării, la ora 16:21, consumul României era de 8.716 MW, iar producția de 6.962 MW, astfel că soldul, de 1.754 MW, era asigurat din importuri.

Apele sunt cea mai mare resursă, în timp ce eolianul și mai ales solarul au un apor redus, iar nuclearul, cantitatea standard produsă de cele două reactoare de la Cernavodă:

Cărbune : 1.119 MW

Hidrocarburi : 1.944 MW

Ape : 1.996 MW

Nuclear : 1.330 MW

Eolian : 431 MW

Foto : 22 MW

Biomasă : 61 MW

Cât se consuma în comunism

Recordul istoric al consumului instantaneu potrivit datelor Transelectrica, cel puțin în ultimii 14 ani, s-a înregistrat în ianuarie 2027 când a fost de 9.930 MW.șt

Înainte de ’89, când industria comunistă duduia, consumul ajungea la 12.500 MW, cu parametrii energiei electrice sub cei normali, nu vorbesc de cei nominali, sub parametrii normali, explica directorul Dispecerului Energetic Național, Virgiliu Ivan, într-un amplu răspuns pentru Mediafax, publicat în octombrie Potrivit șefului DEN,

După anii ’90, s-a făcut un studiu de recalculare a consumului de energie electrică, cât ar fi fost, dacă sistemul ar fi funcționat la parametrii nominali, însemnând frecvență de 50 de Hz și nu frecvențe scăzute de 49 – 48 chiar spre 47 de Hz la un nivel al tensiunilor apropiat de cel normal. Și din acest studiu a rezultat că am fi avut un consum de 14.500 MW, cu mult peste cel maxim din perioada recentă postdecembristă de 9.000 MW iarna.