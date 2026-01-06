România este importator net de energie electrică de la începutul anului. În ce minut s-a consumat cel mai mult curent

Consumul de curent al românilor este asigurat în proporție de aproximativ 11% din importuri, conform datelor publicate în timp real de operatorul de sistem și transport al energiei electrice, marți, la ora 15:49.

La ora menționată, consumul era de 6.647 MW, în timp de producția națională era de 5.898 MW, astfel că soldul de 748 MW reprezintă energia venită din import.

Situația vine într-o zi friguroasă și cu consum ridicat pentru o zi liberă, în timp ce producția este mai mică în contextul unor cantități reduse din resursele regenerabile soare și vânt, iar cele generate de centrale hidroelectrice sunt sub nivelul hidrocarburilor, adică din gazele naturale.

Mai concret, starea sistemului energetic național (SEN) la ora 15:49:36:

Consum: 6.647 MW

Producţie: 5.898 MW

cărbune: 872 MW

hidrocarburi: 1.887 MW

hidro: 1.559 MW

nuclear: 1.333 MW

eolian: 141 MW

fotovoltaic: 53 MW

biomasă: 50 MW

instalații de stocare: 0 MW

Sold: 748 MW – (-)export / (+)import

Ce s-a întâmplat de la începutul anului

Datele Transelectrica analizate de Mediafax arată că, din primul minut al anului, România a importat mai multă energie decât a exportat.

Este o situație la polul opus față de Crăciun, de exemplu, când consumul redus și temperaturile mai prietenoase au favorizat exporturile.

Astel, potrivit datelor Transelectrica, publicate la un intervalde 10 minute:

Soldul maxim: 1.289 MW (import)

Soldul minim: -1.888 MW (export)

Valoarea mediană: -173 MW (export)

Valoarea medie: -226 MW (export)

Notă: Mediana, spre deosebire de media aritmetică, reprezintă acea valoare a unei serii ordonate crescător sau descrescător care împarte seria în două părți egale, așa încât 50% din termenii seriei au valori mai mici decât mediana, iar 50% mai mari decât mediana.

Cea mai mare valoare a importului din intervalul analizat – de 1.289 MW – s-a înregistrat luni, 5 ianuarie, la ora 17:48.

În acest minut s-a raportat și cel mai mare consum, de 7.965 MW.

La polul opus, cea mai mare valoare a exporturilor – de 1.888 MW – a fost înregistrată pe 1 ianuarie la ora 13:15.

Consumul național la acel moment era de doar 4.657 MW.

Cel mai mic consum se înregistrase tot prima zi a anului, cu mai puțin de două ore mai devreme, la 11:45, când valoarea era de 4.584 MW.