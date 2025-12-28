Prima pagină » Economic » Zilele libere și vântul puternic au dus la creșterea producției de energie. Exporturile de duminică sunt aproape de recordul anual și în Top 10 al zilelor din 2025

Producția de energie electrică a României a depășit cu mult necesarul de consum într-o zi din minivacanța de Crăciun și cu alerte meteo de vânt, care au învârtit palele turbinelor eoliene.
Zilele libere și vântul puternic au dus la creșterea producției de energie. Exporturile de duminică sunt aproape de recordul anual și în Top 10 al zilelor din 2025
Sursa foto: Envato Elements - caracter ilustrativ
Mădălina Prundea
28 dec. 2025, 13:50, Economic

România a exportat duminică, în jurul prânzului (ora 12:06), 2.555 MW, care reprezintă diferența dintre producția în crescută de vântul puternic, care a ajuns la peste 30% din total, și consumul redus dintr-o zi liberă, potrivit datelor în timp real publicate de operatorul de sistem și transport al energiei electrice.

România a fost în cea mai mare parte a acestor zile, încă de la primele ore ale Ajunului, exportator net de energie, cu excepția câtorva ore.

Astfel, aproape o treime (32,2%) din producție a mers la export, având în vedere și stadiul incipient al dezvoltării instalațiilor de stocare. Acestea sunt menite să înmagazineze surplusul și să îl introducă în sistem când producția scade sau este nevoie de o echilibrare rapidă a sistemului energetic național (SEN).

  • Starea Sistemului Energetic Național la ora 12:06:11

Consum: 5.373 MW

Producţie: 7.928 MW

  • cărbune: 581 MW
  • hidrocarburi: 1.708 MW
  • hidro: 1.004 MW
  • nuclear: 1.332 MW
  • eolian: 2.391 MW
  • fotovoltaic:  831 MW
  • biomasă: 50 MW
  • instalații de stocare: 27 MW

Sold (export):  -2.555 MW

Primele locuri din clasament

Sursa: Translelectica

Vârful de duminică al exporturilor este pe locul 46 într-un clasament pe ultimele 13 luni realizat de reporterul Mediafax pe baza datelor Transelectrica.

Este vorba de datele publicate cu o frecvență de 10 minute, astfel că locul din acest clasament (generat la ora 12:03) nu coincide cu numărul de zile, iar o zi are mai multe poziții în top.

Mai concret, ziua de duminică este, la ora prânzului, pe locul 7 în topul zilelor cu cele mai mari exporturi din ultimele 13 luni.

Cea mai mare cantitate exportată din acest interval a fost de 2.900 MW și s-a întâmplat pe 23 martie la ora 12:54.

Ziua de 23 martie  a fost o zi de duminică și care a coincis cu Duminica Sfintei Cruci (a treia duminică din Postul Mare), sărbătorită de creștinii ortodocși.

A doua zi în topul exporturilor este ziua de 2 noiembrie, cu primul vârf de 2.816 MW. Și aceasta a fost o zi de duminică și este marcată în calendarul ortodox român ca Duminica după Epifanie (sau Bobotează), având în prim-plan sărbătorirea Sfântului Gavriil, Arhanghelul.

Prima zi de Crăciun este pe locul trei, cu un vârf la export de 2.658 MW

Și zilele 18 septembrie ( o zi de vineri) și 6 decembrie (sâmbătă, Sfântul Nicolae) sunt în top, cu câte o intrare, înaintea zilei de duminică.

Astfel 28 decembrie este pe locul 6, cu o cantitate de 2.520 MW exportată la ora 12:03.

Grafic SEN Transelectria – crescator

 

