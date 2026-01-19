Hidrocentralele, aproape un sfert din energie națională de la începutul anului. Managerul de la Porțile de Fier: „Vom avea din nou producții bune pentru perioada asta friguroasă”

Peste 20% din producția de energie a României era o produsă, luni, în jurul ore 14:00, de hidrocentrale, nivel atins în medie din prima zi a anului, iar cea mai mare parte din această cantitate provine de la Porțile de Fier 1 și 2. La nivel multianual, cele două mari hidrocentrale de pe Dunăre produc între 10-15% din energia națională, în funcție de hidraulicitate, și peste 40% din energia hidro intră în sistemul energetic național de aici.

Starea sistemului național

Producția de energie la nivel național era luni, la ora 14:14, de 7.255 MW, din care 1.654 MW, respectiv 22,80%, proveneau de la hidrocentrale. Având în vedere că necesarul de consum a depășit cantitățile generate de producătorii naționali – fiind deficitare cele din soare și vânt – o cantitate de 794 MW a fost importată.

Consum: MW8049

Producţie: MW7255

cărbune: 617 MW – (8,51%)

hidrocarburi: 1.855 MW – (25,58%)

hidro: 1.654 MW – (22,8%)

nuclear: 1.270 MW – (17,51%)

eolian: 858 MW – (11,83%)

fotovoltaic: 931 MW – (12,84%)

biomasă: 68 MW – (0,94%)

instalații de stocare: 0 MW – (0%)

Sold: 794 MW (import)

Ilustrativ, la un calcul orientativ – pornind de la raportările în timp real, la un interval de 10 minute, publicate de operatorul național de sistem și transport al energiei electrice, Transelectrica – apele au generat de la începutul anului 22,27% din totalul producției naționale.

Dragoș Novac: „Avem capacitate pentru debitele astea, este absolut suficientă”

Dragoș Novac, managerul sucursalei Hidrocentrale Porțile de Fier, a detaliat, în interviul exclusiv acordat reporterului Mediafax nivelul producției de energie a hidrocentralelor de pe Dunăre, care a avut debite peste medie, și prognoza pentru zilele următoare.

Reporter: În ultimele zile producția din sursa hidro a fost una din principalele surse pentru asigurarea necesarului de consum în țară. Cât au produs Porțile de Fier 1 și 2 și doi și care sunt prognozele pentru perioada următoare?

Dragoș Novac: Pe Dunăre, debitul din această perioadă este un pic peste media multianuală a lunii ianuarie. Suntem undeva la 4.700 – 4.800 metri cubi pe secundă pe Dunăre, ceea ce înseamnă că pentru câteva zile, cinci, șase zile, vom avea din nou producții bune pentru pentru perioada asta friguroasă. Asta înseamnă cam 14 GWh la Porțile de Fier 1 și și 4,5 GWh la Porțile de Fier 2, deci la un total de 18 – 18.500 MWh, ca să vorbim în MWh, producție pe cele două amenajă de pe Dunăre, Porțile de Fier 1 și 2.

Reporter: Care este media multianuală a debitulu Dunării în prima lună din an?

Dragoș Novac: Media multianuală pentru luna ianuarie este de 4.600 metri cubi pe secundă, și zilele acestea am avut peste 4.700 metri cubi pe secundă. Azi avem 4.760 metri cubi pe secundă, 4.680 metri cubi pe secundă avem mâine, deci suntem în zona asta de un pic peste 4.600 metri cubi pe secundă.

Această producție, sigur, reprezintă o contribuție importantă în sistem, având în vedere perioada friguroasă prin care trecem în prezent. Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2 au un aport undeva în jur de 15% din sistemul energetic, asta sigur depinzând de anul hidrologic, dar, pe media multianuală a debitelor, cam asta este media, undeva aproape de 15% din producție de energie electrică din România, în centralele de pe Dunăre.

Reporter: Ce spun prognozele pentru zilele următoare?

Dragoș Novac: O să fim tot pe acolo zilele următoare, câteva zile, trei, patru zile, după care este o ușoară scădere, dar în perioada următoare se așteaptă, cel puțin în bazinul Dunării, o îmbunătățire, o ameliorare a vremii. Asta înseamnă că temperaturile vor fi mai mari și poate că din stratul de zăpadă o să mai avem contribuție. Noi facem o prognoză doar de cinci zile și o în fiecare zi o actualizăm. Deci despre ce putem vorbi cu siguranță este această perioadă de cinci zile, restul sunt așteptări pe care, sigur, le putem vedea după o perioadă de timp.

Reporter: Deci odată cu încălzirea vremii în Europa, se așteptă ca zăpada topită să se regăsească în debitele din zile următoare?

Dragoș Novac: Ceva aport în ultimele zile este și din această topire de zăpadă, în special în bazinul Savei și Moravei. Deci nu pe Dunăre, pe Dunăre – în Ungaria – temperaturile sunt încă negative, dar pe zona cealaltă de aport, în Sava bazinul Savei și în bazinul Moravei, au fost încălziri care au adus la acest aport de apă din ultimele zile.

Reporter: Care este actuala capacitate de producție, câte hidroagregate sunt funcționale în prezent?

Dragoș Novac: În hidrocentrala Porție de Fier 1 sunt toate agregatele în funcțiune, cele care sunt disponibile, avem un hidroagregat pe o perioadă mai lungă în lucrări de mentenanță superioară. Astfel, în funcțiune sunt cinci din șase. Și la Porțile de Fier 2 avem în funcțiune nouă din zece.

Chestiunea pe scurt este că practic avem capacitate pentru debitele astea, este absolut suficientă. Sigur, dacă ne ajută bunul Dumnezeu și ne dă apă, noi sigur cu ce avem acoperim și avem contribuție substanțială. A fost apă și pe alte amenajări (apele interioare – n.r.), vremea ne-a ajutat până acum. Totdeauna când este peste debitul multianual pentru luna respectivă, lucrurile sunt în regulă.

Contribuția Porțiilor de Fier la sistemul energetic național

Centrala Hidroelectrică Porțile de Fier I reprezintă un pilon fundamental în activitatea Hidroelectrica, companie deținută în proporție de 80,06% de statul român, prin Ministerul Energiei.

Hidreoelectrica este cel mai important producător de energie electrică din România, gestionând 187 de centrale hidroelectrice cu o capacitate de producție totală de 6,3 MWh.

Situată la granița dintre România și Serbia, pe fluviul Dunărea, amenajarea este una dintre cele mai mari și mai importante din Europa. Cu o capacitate de producție semnificativă, Porțile de Fier 1 și 2 asigură, în medie multianual, 42,7% din totalul producției Hidroelectrica, potrivit datelor companiei.

De subliniat că Porțile de Fier nu contribuie doar la producția de energie electrică, ci și la menținerea echilibrului și stabilității SEN, prin servicii precum reglajul de frecvență și stabilitatea tensiunii, ajutând la integrarea surselor de energie variabile și la prevenirea fluctuațiilor.

Construcția Sistemului Porțile de Fier I a început pe 7 septembrie 1964, odată cu deschiderea șantierului. Obiectivul este simetric față de axa Dunării și este compus din două centrale hidroelectrice cu câte șase hidroagregate cu turbine Kaplan de mare capacitate, două ecluze cu dimensiuni de 310 m x 34 m (câte una pentru fiecare parte) și un baraj deversor cu 14 câmpuri deversoare (câte 7 pentru fiecare parte). Primul obiectiv pus în funcțiune pe partea română a fost ecluza, la data de 14 august 1969, potrivit datelor oficiale.

Potrivit datelor companiei, agregatele din centrală au fost puse în funcțiune primul pe 14 august 1970, iar ultimul în decembrie 1971. Inaugurarea oficială a obiectivului a avut loc pe 16 mai 1972. Prin dimensiunile și puterea lor instalată, agregatele din centrale au fost cele mai mari de acest tip din lume. De asemenea, prin dimensiunile sasurilor și prin cădere, ecluzele de la Porțile de Fier I se înscriu în lista celor mai mari construcții de acest gen din lume, arată Hidroelectrica.