Transelectrica accelerează programul modernizarea infrastructurii energetice. Cele mai recente investiții masive și proiecte strategice pentru securitatea României

Compania de stat Transelectrica marchează aniversarea de 25 de ani printr-un val de investiții fără precedent în infrastructura energetică a României. Astfel, operatorul național de transport al energiei electrice accelerează ritmul lucrărilor și pregătește șantiere strategice, menite să întărească securitatea energetică, să faciliteze integrarea producției regenerabile și să crească interconectivitatea cu statele vecine.

Rezultatul așteptat este dezvoltarea, modernizarea și retehnologizarea integrală a parcului de instalații.

Peste trei sferturi din instalații, modernizate

Potrivit companiei, în prezent, peste 75% din totalul instalațiilor au trecut printr-un proces de modernizare, iar în restul situațiilor se derulează proiecte de retehnologizarea sau sunt inițiate demersuri premergătoare.

Fiind o companie strategică pentru atât pentru România, cât și pentru Europa Transelectrica nu este doar un operator tehnic al rețelei de transport, ci o companie strategică a României, cu un rol esențial și în rețeaua interconectată europeană, în gestionarea pieței europene de energie electrică.

Așa cum prevede misiunea sa fundamentală, respectiv asigurarea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național și interconectat, dar și garantarea continuității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, Transelectrica contribuie direct la securitatea energetică a țării și la stabilitatea pieței regionale de energie.

Astfel, de un sfert de secol, compania își îndeplinește cu succes acest rol critic, confirmând statutul de „coloană vertebrală” a infrastructurii energetice naționale.

Investiții în creștere constantă

În ultimii trei ani, Transelectrica a crescut consistent bugetele dedicate modernizării și dezvoltării rețelei. Dacă în 2022 investițiile s-au ridicat la aproximativ 90 de milioane de euro, în 2023 au crescut la 93 de milioane, iar în 2024 au atins 106 milioane de euro.

Pentru 2025, compania a propus un program de investiții de peste 130 de milioane de euro, cel mai ambițios din ultimii ani.

În perioada 2022-2024 au fost finalizate 18 proiecte majore, iar în anul acesta sunt în diferite etape de implementare sau premergătoare (documentații, achiziții) alte 22 de investiții.

Planuri de retehnologizare și digitalizare

Rețeaua electrică de transport este alcătuită în prezent din 81 de stații electrice de transformare și aproximativ 9.100 de kilometri de linii de înaltă tensiune. Aproximativ 75% din parcul de instalații energetice a trecut deja printr-un proces complet de retehnologizare și modernizare, iar restul se află în plin proces de retehnologizare. În această categorie se înscriu două stații care vor fi modernizate în concept digital, Mostiștea și Alba Iulia, două proiecte cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, dar și altele aflate în pregătire pentru inițierea proceselor de modernizare.

De asemenea, Transelectrica pregătește construirea celei de-a 82-a stații – Ostrovu Mare, care va facilita evacuarea energiei din hidrocentrala Porțile de Fier 2, odată cu finalizarea în luna iunie a Liniei Electrice Aeriene de 220 kV Ostrov-RET.

Un avans spectaculos pentru construirea de noi linii electrice aeriene

Transelectrica a construit în ultimii doi ani 60% din liniile noi realizate în România în ultimii 20 de ani. Printre proiectele cheie finalizate se numără:

Linia de 400 kV Cernavodă–Stâlpu (160 km), inaugurată în 2022,

Linia de 400 kV Porțile de Fier–Reșița (117 km), finalizată în 2024,

Racordurile la Stația Medgidia Sud (28 km), puse în funcțiune în 2024.

Până în 2030, este planificată realizarea a peste 740 km de noi linii electrice aeriene, cu finanțări totale de peste 380 de milioane de euro, din surse proprii și fonduri europene.

Fonduri europene și proiecte internaționale

Transelectrica a atras în ultimii trei ani finanțări europene de 649 milioane de euro, Fondul pentru Modernizare, Programul de Dezvoltare Durabilă și PNRR-REPowerEU.

La nivel strategic, compania analizează proiecte de cabluri HVDC, inclusiv interconexiunea submarină Georgia-România și un proiect est-vest pe teritoriul național, ambele propuse spre includere în planul european TYNDP 2026, potrivit companiei.

Interconexiuni și creșterea capacității de racordare la rețea pentru unități regenerabile

România dispune astăzi de o capacitate de interconexiune de 4.000-4.500 MW, iar obiectivul este atingerea pragului de 7.000 MW până în 2030. Anul acesta, compania a inițiat proiecte majore pentru creșterea capacității de interconexiune, printre care LEA 400 kV Timișoara-Arad, LEA 400 kV Gădălin-Suceava, LEA 400 kV Suceava-Bălți.

Potrivit comoaniei, un obiectiv principal al operatorului de transport și sistem este dezvoltarea rețelei electrice pentru a permite racordarea noilor unități de producție a energiei, în special regenerabilă. În acest context, un rol major pentru asigurarea siguranței în funcționare și pentru flexibilitatea rețelei îl au și noile capacități de stocare. Transelectrica estimează o necesitate de 4 GW capacități de stocare până în 2030, față de 249 MW existenți acum. Până la sfârșitul anului, urmează să fie instalate capacități noi de 250 MW.

O infrastructură în plină transformare

Planul de Dezvoltare 2024-2033, aprobat de ANRE, prevede investiții totale de 9,49 miliarde de lei – cu peste 2 miliarde de lei mai mult decât planul precedent. Acesta vizează modernizarea instalațiilor, integrarea accelerată a energiei regenerabile și creșterea capacităților de interconexiune.