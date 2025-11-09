Ucraina se confruntă cu întreruperi generalizate ale alimentării cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă, duminică, între opt și 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, a anunțat operatorul sistemului de transport de energie electrică Ukrenergo. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice au redus capacitatea de producție a țării la „zero”.

Moscova, care a intensificat atacurile asupra infrastructurii Ucrainei în ultimele luni, a lansat sute de drone asupra instalațiilor energetice din toată țara, vineri și sâmbătă. Cel puțin șapte persoane au fost ucise, potrivit oficialilor ucraineni.

Atacurile rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică, căldură și apă în mai multe orașe ucrainene. Capacitatea de generare „a scăzut la zero”, a avertizat compania de stat Centerenergo.

Ukrenergo a declarat că au fost efectuate reparații și că sursa de energie a fost redirecționată.

Deși situația s-a stabilizat oarecum, regiuni precum Kiev, Dnipropetrovsk, Donețk, Harkov, Poltava, Cernigov și Sumî ar putea continua să sufere întreruperi regulate de energie electrică, a declarat sâmbătă seara ministrul ucrainean al energiei.

„Inamicul a lansat un atac masiv cu rachete balistice, care sunt extrem de dificil de doborât. Este greu să ne amintim de un număr atât de mare de atacuri directe asupra instalațiilor energetice de la începutul invaziei”, a declarat Svitlana Grynchuk pentru postul local de televiziune United News citat de The Guardian.

Dronele rusești au vizat două substații nucleare din vestul Ucrainei, a declarat ministrul de externe al Kievului, Andrii Sibiha, solicitând agenției de supraveghere nucleară a ONU să reacționeze.

Substațiile alimentau centralele nucleare Khmelnitskii și Rivne, situate la aproximativ 120 km și, respectiv, 95 km de Lutsk, a spus el.

„Rusia pune în mod deliberat în pericol siguranța nucleară în Europa. Solicităm o reuniune urgentă a Consiliului Guvernatorilor AIEA pentru a răspunde la aceste riscuri inacceptabile”, a scris el sâmbătă seara pe Telegram, referindu-se la Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Sibiha a îndemnat, de asemenea, China și India, cumpărători tradiționali de petrol rusesc, să facă presiuni asupra Moscovei pentru a înceta atacurile.

Atacul din weekend a fost al nouălea atac masiv asupra infrastructurii de gaze naturale de la începutul lunii octombrie, a declarat compania energetică ucraineană Naftogaz.

Școala de Economie din Kiev a estimat într-un raport că atacurile au blocat jumătate din producția de gaze naturale a Ucrainei.

Duminică dimineața, unitățile de apărare aeriană rusești au distrus 44 de drone ucrainene, a raportat agenția de știri RIA, citând datele zilnice ale Ministerului Apărării rus.