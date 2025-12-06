Republica Moldova solicită ajutor energetic României după atacurile asupra infrastructurii din Ucraina

Moldelectrica a anunțat că un grup energetic important a fost deconectat în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită.

„Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energetic important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită”, a transmis Moldelectrica într-o postare pe Facebook.

În aceste condiții, operatorul a solicitat României energie de avarie pentru următoarele ore, pentru a stabiliza rețeaua.

„Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore. Aceasta va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și va preveni eventuale suprasarcini”, a precizat operatorul.

Apel la consum rațional în Republica Moldova

Totodată, Moldelectrica face apel la consumatori pentru utilizarea rațională a energiei în perioada critică.

„Îndemnăm cetățenii Republicii Moldova să consume energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină și eventuale deconectări”, se arată în mesaj.

Operatorul mai spune că urmărește în permanență situația.

„Monitorizăm în permanență evoluțiile și vom reveni cu informații suplimentare atunci când situația o va impune”, a transmis Moldelectrica.