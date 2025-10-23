Declarații contradictorii privind reluarea alimentării cu energie la centrala nucleară Zaporojie

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a transmis că echipele tehnice încearcă să restabilească alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, aflată sub controlul forțelor ruse.

În același timp, administrația rusă a centralei a afirmat că alimentarea a fost deja reluată, după ce o linie de înaltă tensiune avariată ar fi fost reparată, scrie SkyNews.

Centrala Zaporojie, cea mai mare din Europa, nu mai produce energie de la începutul invaziei, dar are nevoie de alimentare constantă pentru a menține combustibilul nuclear răcit și a preveni un posibil accident.

Potrivit AIEA, instalația a rămas fără surse externe de energie timp de mai multe săptămâni, fiind nevoită să folosească generatoare diesel pentru alimentarea sistemelor esențiale de siguranță.

Centrala a fost capturată de forțele ruse în primele săptămâni ale războiului, iar de atunci autoritățile ucrainene și cele ruse au emis adesea versiuni contradictorii privind starea și securitatea instalației.