A fost virată a treia tranșă de tichete de energie, anunță ministrul Muncii

Prin cea de-a treia tranșă, aproape 132.000 de familii beneficiază de sprijin pentru plata energiei electrice.

În total, aproape 600.000 de gospodării vulnerabile au primit ajutorul aferent lunilor iulie și august.

Sprijinul continuă până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse online sau la primărie.

„Familiile cu venituri reduse au nevoie de această măsură și îi încurajez pe cât mai mulți să o solicite”, a scris vineri pe Facebook ministrul Muncii.

Tichetele de energie au o valoare de 50 de lei lunar pentru acoperirea facturii la curent electric.