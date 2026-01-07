Prima pagină » Știrile zilei » Aproape 650 de gospodării mai au probleme cu alimentarea cu energie electrică. Câteva zeci de mii au fost reconectate în 24 de ore

Aproape 650 de gospodării mai au probleme cu alimentarea cu energie electrică. Câteva zeci de mii au fost reconectate în 24 de ore

Cele mai recente date agregate la nivel național privind avariile din rețeaua electrică, ca urmare a condițiilor meteo severe, făcute publice de Ministerul Energiei arată că numărul gospodăriilor fără curent a rămas de ordinul sutelor, față de cel de aproape 100.000 la debutul vremii extreme.
Aproape 650 de gospodării mai au probleme cu alimentarea cu energie electrică. Câteva zeci de mii au fost reconectate în 24 de ore
Sursa foto: Facebook - Rețele Electrice
Mădălina Prundea
07 ian. 2026, 13:49, Știrile zilei

Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Energiei, în ultimele 24 de ore, peste 27.500 de gospodării au fost reconectate la rețeaua de energie electrică.

Miercuri, la ora 12:00, potrivit raportărilor transmise de operatorii de distribuție, la nivel național mai sunt nealimentate doar 649 de gospodării, toate situate în județul Alba, din cauza condițiilor meteo.

Luni, la aceeași oră, numărul consumatorilor nealimentați la nivel național este de 28.209, din peste 100 de localități. Cele mai afectate județe erau Alba și Hunedoara. În urmă cu câteva zile, la nivel național erau deconectate aproape 95.000 de gospodării.

Județul Alba este în prezent cel mai afectat de precipitațiile abundente din ultimele zile și înregistrează în prezent avarii în 14 localități.

Oficialii instituției precizează că 41 de echipe de intervenție acționează în continuare în teren, cu aceeași mobilizare, pentru remedierea tuturor avariilor, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și județene, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie reluată în cel mai scurt timp pentru toți consumatorii afectați.

Principalele avarii au fost generate de acumulările semnificative de zăpadă pe arbori, precum și de ruperea crengilor, care au afectat conductoarele și izolatoarele, provocând întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică, dar Sistemul Energetic Național per ansamblu funcționează în parametri normali, potrivit datelor publice.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
CTP: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan...”
Gandul
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Cancan
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
Libertatea
Ce pensie ar trebui să ai, pentru a duce un trai lipsit de griji în 2026, în funcție de orașul în care locuiești
CSID
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Promotor