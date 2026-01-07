Prima pagină » Social » Cod portocaliu de inundații în două județe. Alte 10 județe, sub Cod galben

Cod portocaliu de inundații în două județe. Alte 10 județe, sub Cod galben

Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Mehedinți și Dolj, valabilă de miercuri seara până joi la prânz. Alte 10 județe sunt sub Cod galben.
Andreea Tobias
07 ian. 2026, 11:00, Social

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), pe fondul precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, viituri rapide și inundații locale.

Cod portocaliu în două județe

În intervalul 7 ianuarie, ora 18:00 – 8 ianuarie, ora 12:00, pe râurile din bazinul hidrografic Desnățui – bazin amonte Acumularea Fântânele (județele Mehedinți și Dolj) – se pot produce viituri majore cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Cod galben în 10 județe

În intervalul 7 ianuarie, ora 11:00 – 8 ianuarie, ora 18:00, pe râurile din mai multe bazine hidrografice se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite.

Zonele vizate includ sectoare din bazinele:

  • Desnățui – bazin amonte Ac. Fântânele (Mehedinți, Dolj)
  • Jiu – afluenți aferenți sectorului aval SH Sadu – amonte SH Podari (Gorj, Mehedinți, Dolj) și râul Jiu pe sectorul aval SH Filiași – amonte SH Podari (Dolj)
  • Olt – afluenți aferenți sectorului aval confluență cu râul Lotru – amonte confluență cu râul Oltețului (Vâlcea, Argeș, Olt)
  • Oltețul – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj)
  • Teslui (Dolj, Olt)
  • Vedea – bazin superior, Teleorman – bazin superior (Argeș, Olt, Teleorman)
  • Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior, Sabar – bazin superior (Argeș, Dâmbovița)
  • Ialomița – bazin amonte Ac. Pucioasa și afluenți aferenți sectorului aval Ac. Pucioasa – amonte SH Siliștea Snagovului (Dâmbovița, Prahova, Ilfov)
  • Prahova – bazin superior, Teleajen (Prahova)

Județe afectate

Codul galben afectează județele Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova și Ilfov.

INHGA precizează că fenomenele hidrologice se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă.

