Lucrările de restaurare a alimentării cu energie electrică la Centrala nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, au început după patru săptămâni în care instalația a fost complet deconectată de la rețeaua electrică a Ucrainei.
Lucrările de restaurare a energiei la Centrala nucleară Zaporojie au început sub supravegherea AIEA
Informația a fost confirmată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) într-un comunicat publicat pe platforma X.

Potrivit AIEA, un plan complex de reparații a fost demarat după ce au fost stabilite zone locale de încetare a focului pentru a permite echipelor tehnice să lucreze în siguranță. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că „ambele părți au colaborat constructiv pentru a face posibil acest plan de restaurare”, subliniind că restaurarea alimentării externe este esențială pentru siguranța și securitatea nucleară.

Centrala nucleară Zaporojie, dependentă de generatoare diesel

Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, nu produce în prezent energie electrică, dar depinde de generatoare diesel pentru menținerea funcțiilor critice de siguranță. Acest sistem de rezervă a fost activat în urma unui atac rusesc din 23 septembrie, care a avariat linia de alimentare principală și a întrerupt legătura cu rețeaua ucraineană.

Aceasta este cea de-a zecea și cea mai lungă pană de curent suferită de centrală de la începutul invaziei ruse din 2022.

Compania ucraineană de stat Energoatom avertizase anterior că generatoarele diesel nu pot susține pe termen lung necesitățile de funcționare ale instalației.

Importanța restabilirii alimentării pentru siguranța nucleară

AIEA a reiterat că restabilirea alimentării la Centrala nucleară Zaporojie reprezintă o prioritate absolută, având în vedere riscurile potențiale pentru siguranța nucleară în cazul unei pene prelungite. Situl a fost ocupat de forțele ruse în martie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.