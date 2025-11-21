Cea mai mare centrală nucleară din lume, aproape de a fi redeschisă. Pasul are loc pentru prima oară de la dezastrul de la Fukushima

Hideyo Hanazumi, guvernatorul provinciei Niigata, unde se află centrala Kashiwazaki-Kariwa, a declarat într-o conferință de presă că a aprobat reluarea activității centralei.

Aprobarea acordată de guvernatorul prefecturii Niigata va elimina ultimul obstacol major pentru operatorul centralei, Tokyo Electric Power Co, în vederea punerii în aplicare a planurilor de repornire a unuia sau a două dintre cele mai mari reactoare ale centralei Kashiwazaki-Kariwa, scrie Reuters.

Până la redeschiderea oficială, este necesară aprobarea finală a autorității de reglementare nucleară din Japonia. Decizia se referă la reactorul nr. 6 al centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa și se preconizează că va fi repus în funcțiune în martie 2026, potrivit Anadolu.

Centrala a fost oprită când Japonia a renunțat la energia nucleară după dezastrul de la Fukushima în urmă cu 14 ani, în anul 2011.

Paisprezece reactoare, situate în principal în regiunile vestice și sudice, și-au reluat funcționarea după închiderea post-Fukushima, în urma impunerii unor standarde stricte de siguranță.

Prima repornire a unei centrale nucleare de la dezastrul de la Fukushima

Centrala Kashiwazaki-Kariwa, cu o suprafață de 400 de hectare, se află pe coasta Mării Japoniei, cu vedere spre peninsula coreeană. Aceasta ar fi prima repornire pentru operatorul Fukushima Tepco de la dezastrul din 2011.

Înainte de cutremurul și tsunamiul din 2011, care au provocat moartea a aproximativ 18.000 de persoane, energia nucleară genera aproximativ o treime din energia electrică a Japoniei. Acum, țara vrea să reia energia atomică pentru a reduce dependența sa puternică de combustibilii fosili, pentru a atinge neutralitatea carbonului până în 2050.

În luna iunie a acestui an, Japonia a adoptat o lege care permite reactoarelor nucleare să funcționeze peste 60 de ani pentru a compensa întreruperile cauzate de „circumstanțe imprevizibile”.

Dezastrul de la Fukushima din 2011

Accidentul nuclear de la Fukushima-Daiichi a avut loc la data de 11 martie 2011 la centrala electrică atomică Fukushima din Japonia. Acesta s-a produs în urma unui cutremur, care a declanșat un tsunami cu valuri de peste 14 metri care a inundat centrala nucleară. Generatoarele diesel care alimentau sistemele de răcire au fost distruse de apă. Lipsa răcirii a dus la supraîncălzirea reactorilor 1, 2 și 3 și, astfel, s-au produs topiri parțiale ale miezului (meltdown). Hidrogenul acumulat a generat explozii în mai multe clădiri ale reactorilor.

Evenimentul este considerat cel mai grav accident nuclear după Cernobîl.