Tranziția la euro în Bulgaria provoacă noi erori: cafea la dublu preț

Potrivit lui Todor Kanazirev de la Organizația Vending din Bulgaria, problema apare deoarece aparatele nu fac diferența între leva și euro. „Aparatele trebuie încă instruite că o cafea care costa un leu trebuie acum să fie 50 de eurocenți”, a explicat el într-un interviu, scrie novinite.com.

Problema este cauzată de neconcordanța între software-ul aparatelor și mecanismele fizice de monedă. În timp ce casele de marcat raportează acum vânzările către Agenția Națională de Venituri (NRA) în euro, multe aparate de vending funcționează încă cu monede de leva, dar le interpretează ca eurocenți.

Serviciile de asistență susțin că, deși aparatele raportează digital 60 de eurocenți autorităților fiscale, în realitate ele acceptă leva. Totuși, regulile protecției consumatorului cer ca prețurile să fie afișate clar, iar rotunjirea să fie în favoarea clienților, ceea ce pune actuala configurare în conflict cu legea.

Cu peste 30.000 de aparate de vending în întreaga țară, industria se confruntă cu o provocare logistică majoră. Fiecare aparat trebuie vizitat pentru ajustarea mecanismului de monedă și actualizarea software-ului. Reprezentanții industriei solicitaseră o perioadă de grație de o lună înainte de implementarea euro pentru a face aceste corecții, însă nu a fost acordată nicio excepție oficială.

Consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție moneda afișată pe aparatele de vending înainte de a face o achiziție, pentru a evita să plătească aproape dublu în această perioadă inițială de tranziție.