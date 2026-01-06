Tranziție dificilă la euro într-o localitate din Bulgaria: singurul bancomat din Nevestino a rămas fără numerar

Bancomatul, amplasat la intrarea în sediul Primăriei din Nevestino, a rămas fără euro la scurt timp după ce a fost alimentat pe 31 decembrie, relatează Novinite.

În aceste condiții, locuitorii folosesc în continuare în principal leva pentru cumpărăturile zilnice.

Magazinele din localitate sunt pregătite să accepte atât plăți în euro, cât și în leva, iar tranzacțiile pot fi efectuate și cu cardul.

Viceprimarul localității, Yordan Glogov, a declarat pentru Radioul Național Bulgar că utilizarea levei bulgare este de așteptat să continue cel puțin până la sfârșitul lunii ianuarie.

„Oamenii fac cumpărături peste tot cu leva. Până când își vor cheltui leva, lucrurile vor rămâne așa. Cei mai mulți probabil își vor schimba leva atunci când vor fi plătite primele pensii în euro, ceea ce ar trebui să ajute”, a spus Glogov.

Bulgaria a adoptat oficial moneda euro la 1 ianuarie 2026, tranziția fiind marcată de dificultăți logistice și confuzii în primele zile de la introducerea noii monede.