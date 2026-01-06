Prima pagină » Știri externe » Tranziție dificilă la euro într-o localitate din Bulgaria: singurul bancomat din Nevestino a rămas fără numerar

Tranziție dificilă la euro într-o localitate din Bulgaria: singurul bancomat din Nevestino a rămas fără numerar

Tranziția la moneda euro a întâmpinat un obstacol practic într-o localitate din Bulgaria, unde singurul bancomat a rămas fără numerar, după ce toți banii introduși la finalul lunii decembrie au fost retrași.
Tranziție dificilă la euro într-o localitate din Bulgaria: singurul bancomat din Nevestino a rămas fără numerar
Iulian Moşneagu
06 ian. 2026, 18:34, Știri externe

Bancomatul, amplasat la intrarea în sediul Primăriei din Nevestino, a rămas fără euro la scurt timp după ce a fost alimentat pe 31 decembrie, relatează Novinite.

În aceste condiții, locuitorii folosesc în continuare în principal leva pentru cumpărăturile zilnice.

Magazinele din localitate sunt pregătite să accepte atât plăți în euro, cât și în leva, iar tranzacțiile pot fi efectuate și cu cardul.

Viceprimarul localității, Yordan Glogov, a declarat pentru Radioul Național Bulgar că utilizarea levei bulgare este de așteptat să continue cel puțin până la sfârșitul lunii ianuarie.

„Oamenii fac cumpărături peste tot cu leva. Până când își vor cheltui leva, lucrurile vor rămâne așa. Cei mai mulți probabil își vor schimba leva atunci când vor fi plătite primele pensii în euro, ceea ce ar trebui să ajute”, a spus Glogov.

Bulgaria a adoptat oficial moneda euro la 1 ianuarie 2026, tranziția fiind marcată de dificultăți logistice și confuzii în primele zile de la introducerea noii monede.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor