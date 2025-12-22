Japonia se apropie de repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa

Decizia marchează o schimbare strategică majoră în politica energetică a țării, aflată sub presiunea costurilor ridicate ale combustibililor fosili importați și a creșterii cererii de energie.

Centrala Kashiwazaki-Kariwa, situată la aproximativ 220 de kilometri nord-vest de Tokyo, a fost închisă după cutremurul și tsunamiul care au provocat accidentul nuclear de la Fukushima Daiichi. Din cele 54 de reactoare oprite atunci, Japonia a repornit până în prezent doar 14 din cele 33 considerate încă operabile, scrie Reuters.

Repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa sub administrarea TEPCO

Dacă va primi undă verde, Kashiwazaki-Kariwa va deveni prima centrală nucleară repornită de Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), compania care a operat și centrala Fukushima. TEPCO a anunțat că ia în calcul reactivarea primului reactor pe 20 ianuarie, deși calendarul final nu a fost confirmat oficial.

Reprezentanții companiei au reiterat angajamentul de a preveni orice accident similar.

„Suntem ferm hotărâți să nu repetăm niciodată un asemenea dezastru și să garantăm siguranța locuitorilor din Niigata”, a declarat un purtător de cuvânt al TEPCO.

Repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, contestată de locuitori

În pofida promisiunilor financiare – inclusiv un plan de investiții de 100 de miliarde de yeni în regiune – mulți rezidenți rămân reticenți. Un sondaj publicat în octombrie arată că 60% dintre locuitorii din Niigata consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru repornirea centralei, iar aproape 70% nu au încredere în capacitatea TEPCO de a o opera în siguranță.

Printre opozanți se numără și foști evacuați din zona Fukushima, care susțin că trauma accidentului nuclear este încă prezentă. Proteste sunt așteptate în fața adunării regionale în ziua votului.

Securitatea energetică a Japoniei

Autoritățile centrale susțin că repornirea centralei este esențială pentru securitatea energetică. Un singur reactor ar putea crește cu aproximativ 2% capacitatea de electricitate a zonei Tokyo. Japonia importă în prezent între 60% și 70% din energia sa, cheltuind anual peste 10 trilioane de yeni pe gaze naturale și cărbune.

Guvernul și-a propus ca până în 2040 energia nucleară să ajungă la 20% din mixul energetic, pe fondul creșterii cererii generate de centrele de date pentru inteligență artificială și al obiectivelor de decarbonizare.