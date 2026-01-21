Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume

Decizia de a reporni reactorul numărul 6 de la Kashiwazaki-Kariwa, la nord-vest de Tokyo, a fost luată în ciuda preocupărilor privind siguranța locuitorilor din zonă, potrivit BBC.

A fost amânată cu o zi din cauza unei defecțiuni a alarmei și urmează să înceapă să funcționeze comercial luna viitoare.

Japonia, care s-a bazat întotdeauna foarte mult pe importurile de energie, a fost una dintre primele țări care au adoptat energia nucleară. Dar în 2011, toate cele 54 de reactoare ale sale au trebuit să fie închise după ce un cutremur și un tsunami masiv au declanșat topirea centralei nucleare Fukushima, provocând unul dintre cele mai grave dezastre nucleare din istorie.

Aceasta este cea mai recentă etapă a relansării energiei nucleare a Japoniei, care mai are un drum lung de parcurs.

Cel de-al șaptelea reactor de la Kashiwazaki-Kariwa nu este așteptat să fie repus în funcțiune până în 2030, iar celelalte cinci ar putea fi dezafectate. Aceasta lasă centrala cu o capacitate mult mai mică decât avea când toate cele șapte reactoare erau operaționale: 8,2 gigawați.

Neîncredere după dezastrul de la Fukushima

Declanșată de cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată în Japonia, topirea reactoarelor de la Fukushima Daiichi, situată la 220 km nord-est de Tokyo, pe coastă, a dus la scurgeri radioactive. Comunitățile locale au fost evacuate, iar multe nu s-au întors în ciuda asigurărilor oficiale că acest lucru este sigur.

Criticii spun că proprietarul centralei, Tokyo Electric Power Company, sau Tepco, nu era pregătit, iar răspunsul din partea acestora și a guvernului nu a fost bine coordonat. Un raport guvernamental independent a numit-o „dezastru provocat de om” și a dat vina pe Tepco, deși o instanță a achitat ulterior trei dintre directorii acesteia de neglijență.

Totuși, frica și lipsa de încredere au alimentat opoziția publică față de energia nucleară, iar Japonia și-a suspendat toate cele 54 de reactoare la scurt timp după dezastrul de la Fukushima.