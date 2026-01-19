Schimbarea climei dă peste cap un eveniment turistic mondial. Cireșii japonezi vor înflori mai repede în 2026

Schimbarea climei bulversează un eveniment important din acest an, potrivit Le Figaro. Sakura sau sărbătoarea înfloririi cireșilor este unul dintre principalele evenimente nu doar din Japonia, ci și din turismul mondial.

În 2026, sezonul sakura este va începe mai devreme, conform previziunilor oficiale. Vizitatorii Grădinii Hokoen, aflată în apropiere de Tokyo, se plimbă deja sub cireșii înfloriți. Situată în vârful sudic al Peninsulei Bōsō din Prefectura Chiba, această grădină este renumită pentru clima sa blândă. Anul acesta, aproximativ 50 de copaci dintr-o varietate de cireș cunoscută pentru că înflorește în iarnă, oferă un spectacol neobișnuit de timpuriu.

Potrivit Asociației de Turism a orașului Minamibōsō, temperaturile deosebit de blânde au dus la înflorirea copacilor cu aproape 20 de zile mai devreme decât în mod normal.

Fenomenul reflectă o tendință națională. La nivel național, sezonul florilor de cireș din 2026 ar putea să înceapă puțin mai devreme decât în mod normal, conform ultimei prognoze oficiale a Corporației Meteorologice Japoneze (JMC), publicată în ianuarie. De obicei, primii muguri se deschid între sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie la Tokyo, înflorirea completă fiind așteptată în jurul datei de 27 martie.

Schimbarea climei bulversează milioane de turiști

La fel ca în fiecare an, perioada de înflorire rămâne scurtă. Florile ating vârful într-un interval cuprins între cinci și șapte zile după apariția primilor muguri și durează doar aproximativ zece zile. Program scurit face ca planificarea călătoriei să fie esențială pentru vizitatori.

Sezonul de flori de cireș nu este doar un eveniment estetic, turistic sau cultural. În ultima perioadă a devenit un model climatic monitorizat cu o atenție tot mai mare. Conform datelor de la Agenția Meteorologică Japoneză, sezonul sakura se înscrie într-o tendință istorică: data medie a vârfului de înflorire a cireșului are loc cu 1,2 zile mai devreme în fiecare deceniu începând din anii 1950. Acest fenomen este atribuit încălzirii globale.

Dincolo de semnificația științifică, sezonul timpuriu al florilor de cireș are repercusiuni directe asupra turismului. În fiecare an, sezonul sakura este unul dintre punctele culminante ale activității turistice din Japonia, atrăgând milioane de vizitatori care vin să experimenteze hanami, arta tradițională a privirii florilor de cireș.