Armistițiu local, anunțat aproape de centrala nucleară din Zaporojie

Centrala nucleară din Zaporojie, care este și cea mare astfel de centrală din Europa, se află sub control rus încă de la puțin timp după începerea invaziei în Ucraina, în anul 2022, potrivit Sky News.

Centrala nu produce momentan energie electrică și se bazează pe energie externă pentru a răcirea materialului nuclear, dar și evitarea unui accident catastrofal.

Conducerea rusă a precizat într-un comunicat că cel mai recent armistițiu a fost stabilit cu sprijinul lui Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Oficialii ruși au precizat că una dintre liniile externe de energie au încă funcționează, dar reparațiile la celelalte linii ar putea dura o săptămână. Nivelurile de radiație sunt în limite normale, a precizat conducerea rusă.

Oficialii ucraineni nu au oferit un comentariu asupra acestei chestiuni.

Diferențele referitoare la cine ar trebui să controleze și să exploateze centrala de la Zaporojie este una dintre problemele controversate în cadrul negocierilor de pace mediate de SUA, care au un parcurs lent și care vor fi reluate la Geneva luna viitoare.