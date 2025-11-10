Inspectori ai AIEA au vizitat mai multe centrale nucleare din Iran

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al diplomației de la Teheran, a declarat: „Atâta timp cât suntem membri ai Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, ne vom respecta angajamentele, iar chiar săptămâna trecută, inspectorii AIEA au vizitat mai multe instalații nucleare, inclusiv Reactorul de Cercetare de la Teheran”.

Oficialul nu a menționat însă dacă vizitele au inclus și siturile de la Fordow, Natanz sau Isfahan, centrale ce au fost bombarded de forțele americane și israeliene în timpul conflictului din iulie.

Declarațiile vin la o săptămână după ce directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a avertizat că Iranul trebuie să își îmbunătățească colaborarea cu agenția pentru a evita amplificarea tensiunilor diplomatice.

De asemenea, autoritățile iraniene au acuzat AIEA că ar fi furnizat un pretext pentru bombardamentele israeliene din iunie, în timpul unui conflict de 12 zile declanșat la scurt timp după ce consiliul de conducere al agenției a decis că Iranul s-a abătut de la Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare.

„Iranul nu poate susține că rămâne parte a Tratatului de Neproliferare și, în același timp, să nu-și respecte obligațiile”, a declarat Grossi săptămâna trecută.