O universitate din SUA concediază o profesoară iraniană pentru critici la adresa Israelului

Este vorba despre Shirin Saeidi, profesoară asistentă de științe politice la Universitatea din Arkansas, care ocupa și funcția de directoare a Programului de Studii ale Orientului Mijlociu. Vineri, conducerea universității a decis să o îndepărteze din funcția de conducere, după ce Saeidi a publicat pe platforma X mesaje în care critica acțiunile Israelului în Gaza. Ea a descris războiul purtat de armata israeliană în Gaza drept „genocid”, calificând regimul politic israelian ca fiind „terorist”.

Decizia a declanșat o amplă dezbatere privind libertatea de exprimare și autonomia academică din Statele Unite.

Criticile la adresa Israelului, analizate de conducerea universității

Un purtător de cuvânt al universității, citat de Mizan News Agency, a confirmat măsura. El a precizat că „Shirin Saeidi nu mai face parte din conducerea Programului de Studii ale Orientului Mijlociu”. Instituția de învățământ „analizează și dacă profesoara a folosit numele și antetul oficial al instituției atunci când a făcut declarații publice” împotriva Israelului.

Cazul Saeidi evidențiază tensiunile tot mai accentuate în universitățile din SUA. De la începutul războiului din Gaza, în 2023, numeroase campusuri din SUA au fost scena unor proteste împotriva Israelului. Acestea au dus la suspendări și concedieri ale studenților și cadrelor didactice.

Iranul condamnă decizia

Reacții dure au venit și din Iran. Nasser Seraj, oficial iranian responsabil de relațiile internaționale ale justiției și secretar al Înaltului Consiliu pentru Drepturile Omului, a declarat că „îndepărtarea unei profesoare iraniene pentru apărarea poporului palestinian este încă o rușine pentru Statele Unite”.

Oficialul iranian susține că acest caz arată clar că „libertatea de exprimare și spațiul academic promovate de Occident sunt, în realitate, simple sloganuri”. El a adăugat că mediul universitar occidental este „supus presiunilor ideologice”.

Critici similare, la nivel internațional

În legătură cu situația din Gaza, termenul de „genocid” a fost folosit și de alți oficiali și experți internaționali. Africa de Sud a sesizat Curtea Internațională de Justiție, acuzând Israelul de încălcarea Convenției ONU pentru prevenirea și pedepsirea genocidului. De asemenea, mai mulți raportori speciali ai ONU au avertizat asupra unui „risc serios de genocid”. În același timp, organizații internaționale pentru drepturile omului au vorbit despre crime grave și posibile crime împotriva umanității. Printre acestea se numără Amnesty International și Human Rights Watch.

Numeroși juriști și academicieni specializați în drept internațional au susținut că acțiunile militare din Gaza ridică semne majore de întrebare privind respectarea dreptului umanitar internațional.

Autoritățile universitare americane nu au anunțat, deocamdată, dacă măsura luată în cazul lui Shirin Saeidi va fi revizuită.