Companie de stat din Polonia, acuzată că ar fi furnizat explozibili pentru armata Israelului în Gaza

O companie de stat din Polonia, Nitro-Chem, este acuzată că ar fi jucat un rol esențial în alimentarea efortului militar al Israelului în Gaza, prin furnizarea de trinitrotoluen (TNT) către producători americani de armament.

Concluziile apar într-un raport publicat marți de mai multe organizații pro-palestiniene, care susțin că explozibilul produs în Polonia a fost folosit în bombe, obuze și grenade utilizate pe scară largă în Fâșia Gaza.

Documentul afirmă că Nitro-Chem, parte a unui grup industrial deținut de statul polonez, a livrat aceste materiale companiilor americane care exportă armament către Israel, un aliat strategic al Statelor Unite.

Raportul susține că, prin aceste livrări, Polonia ar fi contribuit indirect la ofensiva israeliană din Gaza, despre care autorii descriu drept „genocidală”, poziție contestată în mod frecvent la nivel internațional.

Polonia este considerată singurul producător major de TNT din Uniunea Europeană și din cadrul NATO, ceea ce îi oferă un rol semnificativ în lanțurile de aprovizionare cu materiale explozive.