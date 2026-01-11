Prima pagină » Știri externe » Israelul și Germania au semnat un acord de securitate

Israelul și Germania au semnat un acord de securitate

Israelul și Germania au semnat duminică la Ierusalim un acord de cooperare în domeniul securității, care abordează amenințările reprezentate de Iran și aliații săi, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului israelian. Comunicatul precizează că acordul „reafirmă angajamentul profund al Germaniei față de securitatea statului Israel”.
Sursa: iStock
Laurențiu Marinov
11 ian. 2026, 23:37, Știri externe

Acordul, semnat de premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul german de interne Alexander Dobrindt, denunță amenințarea regională reprezentată de Iran și aliații săi, printre care se numără Hezbollah-ul libanez, Hamas-ul palestinian și houthii din Yemen, potrivit Le Figaro.

Conform textului, „Iranul și aliații săi (…) amenință nu doar Israelul, ci și stabilitatea regională și securitatea internațională”. Datorită responsabilității sale istorice în Holocaust, Germania a devenit unul dintre cei mai mari susținători ai Israelului în ultimele decenii.

Duminică, ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a îndemnat Uniunea Europeană să desemneze Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran – armata ideologică a Republicii Islamice – drept „organizație teroristă”, după o întâlnire cu ministrul german de externe. „Aceasta a fost mult timp poziția Germaniei, iar astăzi importanța acestei probleme este clară pentru toată lumea”, a adăugat el.

 

 

