Israelul și Germania au semnat un acord de securitate

Acordul, semnat de premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul german de interne Alexander Dobrindt, denunță amenințarea regională reprezentată de Iran și aliații săi, printre care se numără Hezbollah-ul libanez, Hamas-ul palestinian și houthii din Yemen, potrivit Le Figaro.

Conform textului, „Iranul și aliații săi (…) amenință nu doar Israelul, ci și stabilitatea regională și securitatea internațională”. Datorită responsabilității sale istorice în Holocaust, Germania a devenit unul dintre cei mai mari susținători ai Israelului în ultimele decenii.

Duminică, ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a îndemnat Uniunea Europeană să desemneze Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran – armata ideologică a Republicii Islamice – drept „organizație teroristă”, după o întâlnire cu ministrul german de externe. „Aceasta a fost mult timp poziția Germaniei, iar astăzi importanța acestei probleme este clară pentru toată lumea”, a adăugat el.