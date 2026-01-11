Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade

Temperatura de pe aeroport a scăzut la minus 37 de grade Celsius, duminică dimineață, după mai multe zile de vreme similară geroasă, ceea ce a îngreunat degivrarea aeronavelor și alte operațiuni, a relatat postul public național de radio și televiziune din Finlanda, Yle, citat de AP.

Se așteaptă ca înghețul să persiste luni în Kittilä, o zonă situată în Laponia, în nordul Finlandei, o zonă slab populată. Institutul Meteorologic Finlandez prognozează temperaturi de aproape minus 40 de grade Celsius.

Finlandezii sunt în general obișnuiți cu temperaturile geroase de iarnă, dar frigul din acest an, care a afectat regiuni extinse din nordul, centrul și estul Europei, este mai sever decât în ​​alți ani.

Ninsorile abundente, vânturile puternice și drumurile înghețate au îngreunat călătoriile în unele părți ale Europei.