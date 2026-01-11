Prima pagină » Știri externe » Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade

Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade

Mii de turiști au rămas blocați în nordul Finlandei duminică, după ce zborurile de pe aeroportul Kittilä au fost anulate din cauza frigului sever.
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Sursa foto: Pexels
Laurențiu Marinov
12 ian. 2026, 00:55, Știri externe

Temperatura de pe aeroport a scăzut la minus 37 de grade Celsius, duminică dimineață, după mai multe zile de vreme similară geroasă, ceea ce a îngreunat degivrarea aeronavelor și alte operațiuni, a relatat postul public național de radio și televiziune din Finlanda, Yle, citat de AP.

Se așteaptă ca înghețul să persiste luni în Kittilä, o zonă situată în Laponia, în nordul Finlandei, o zonă slab populată. Institutul Meteorologic Finlandez prognozează temperaturi de aproape minus 40 de grade Celsius.

Finlandezii sunt în general obișnuiți cu temperaturile geroase de iarnă, dar frigul din acest an, care a afectat regiuni extinse din nordul, centrul și estul Europei, este mai sever decât în ​​alți ani.

Ninsorile abundente, vânturile puternice și drumurile înghețate au îngreunat călătoriile în unele părți ale Europei.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Revolte la ghișeu
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor