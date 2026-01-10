Cel mai recent design rudimentar al Moscovei: tancul „păpădie”, considerat distrugătorul de drone

Acest design inedit de „păpădie” combină elemente din tehnologiile defensive testate anterior, precum blindajele cu fire metalice care amintesc de spinii unui arici și structuri flexibile dispuse în formă de crengi ce ies în afara carcasei tancului. Ideea este ca aceste elemente să detoneze dronele first-person-view la distanță, înainte ca acestea să atingă corpul principal al vehiculului blindat, scrie The Telegraph.

Potrivit analiștilor militari, această protecție evoluată este deja aplicată pe unele tancuri T-90 ale forțelor ruse, iar imaginile apărute arată un vehicul acoperit cu sute de tije metalice care îi conferă un profil bizar, dar care teoretic poate neutraliza atacurile aeriene autonome.

A Russian T-90M “hedgehog” tank with the unraveled steel cables installed at a large stand-off distance.

A Russian T-90M "hedgehog" tank with the unraveled steel cables installed at a large stand-off distance.

The heavy steel cables are hard on the transmission but provide the best available protection to Ukrainian FPV shaped-charge warheads.

În 2024 și 2025, trupele ruse au încercat multiple soluții defensive

Strategia vine după ani de pierderi grele suferite de blindatele rusești în fața dronelor ucrainene rapide și manevrabile. În 2024 și 2025, trupele ruse au încercat multiple soluții defensive, inclusiv plase anti-dronă și așa-numitele tancuri broască-țestoasă, vehicule cu armuri metalice exterioare menite să absoarbă impactul proiectilelor și al minelor. Amenințarea continuă a dronelor pilotate de la distanță i-a obligat pe ingineri să caute variante mai eficiente.

Conceptul tancului păpădie extinde protecția la o zonă mai mare în jurul blindatului, transformând fiecare tijă metalică într-un potențial punct de detonare a dronei. Susținătorii acestui design consideră că poate crea o barieră suplimentară față de sistemele anti-dronă folosite până acum.

Chiar dacă trecerea de la testare la implementare pe scară largă necesită timp și resurse considerabile, iar eficacitatea reală pe front rămâne neclară, apariția acestui blindaj reflectă cursa continuă dintre tehnologiile de atac și cele de apărare din războiul din Ucraina.

Analiștii notează că tancurile rusești au evoluat semnificativ de la începutul invaziei din 2022, când soluțiile anti-dronă erau rare și improvizate. Blindajele complexe încorporate în prezent sunt considerate unul dintre factorii care au contribuit la reducerea pierderilor de vehicule în ultimii ani.

Rămâne de văzut cum va reacționa partea ucraineană, având în vedere că și forțele de la Kyiv au început să copieze și să îmbunătățească propriile sisteme anti-dronă pentru blindatele lor.