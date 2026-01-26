Prima pagină » Știri externe » Noua față a războiului: 8 din 10 victime din Ucraina sunt provocate de drone. Rusia pregătește „mega-fabrica” din Belarus

Noua față a războiului: 8 din 10 victime din Ucraina sunt provocate de drone. Rusia pregătește „mega-fabrica” din Belarus

Dronele sunt responsabile pentru între 70% și 80% dintre persoanele rănite sau ucise de ambele părți în războiul din Ucraina, potrivit unui nou raport publicat luni de Serviciul leton de protecție a Constituției (SAB), una dintre principalele agenții de informații ale Letoniei.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Gabriel Negreanu
26 ian. 2026, 16:05, Știri externe

Documentul arată că folosirea pe scară largă a dronelor „face războiul mai dinamic la nivel tactic, dar reduce șansa ca una dintre părți să obțină un breakthrough strategic”. În acest context, autorii concluzionează că factorii decisivi pentru deznodământul conflictului rămân sprijinul militar și politic occidental, relatează Politico.

Raportul SAB mai semnalează un plan al Rusiei de a construi în Belarus o fabrică de producție de drone cu o capacitate de până la 100.000 de unități pe an, ceea ce ar putea accelera ritmul operațiunilor cu sisteme fără pilot în regiune.

Dronele au avut un rol central încă din primele luni ale invaziei ruse, contribuind la capacitatea Ucrainei de a respinge ofensiva începută în februarie 2022. Însă, potrivit unei analize a Atlantic Council, din spre finalul lui 2024 războiul dronelor ar fi început să se încline în favoarea Moscovei, pe fondul adaptării Rusiei la noile tehnologii și tactici de utilizare a sistemelor fără pilot.

În paralel, presa rusă a relatat că, în această lună, Ministerul Apărării a lansat o campanie de recrutare în universități, vizând studenți cu competențe de IT și tehnologie, pentru a consolida forțele dedicate sistemelor fără pilot.

Raportul leton amintește și de incursiunile cu drone din cursul anului trecut în proximitatea unor infrastructuri critice din Europa, subliniind că — indiferent dacă Moscova s-a aflat sau nu în spatele incidentelor — efectul lor a fost unul care a avantajat Rusia, prin presiune psihologică și creșterea costurilor de securitate pentru statele vizate.

