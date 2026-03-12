Prima pagină » Știri externe » Un nou producător de drone deținut parțial de fiii lui Trump speră să câștige contracte cu Pentagonul

Un nou producător de drone deținut parțial de fiii lui Trump speră să câștige contracte cu Pentagonul

Printre zecile de companii care concurează pentru contracte cu Pentagonul pentru furnizarea de drone de atac, una iese în evidență. Powerus are o mulțime de bani și crește în dimensiuni pe măsură ce cumpără rivali și are un alt avantaj: este deținută parțial de cei mai mari doi fii ai președintelui Donald Trump.
Laurentiu Marinov
12 mart. 2026, 11:24, Știri externe

Familia Trump a fost criticată pentru extinderea afacerilor sale imobiliare în țări străine care încearcă să câștige grațiile președintelui și pentru câștigarea de miliarde de dolari din investiții în criptomonede care beneficiază de politicile sale, potrivit AP.

Mai puțină atenție primesc noile participații la contractorii federali care furnizează totul, de la piese de rachete și magneți din pământuri rare până la cipuri de inteligență artificială și hardware de computer.

„Este corupție”, a spus Kathleen Clark, expertă în etică guvernamentală la Facultatea de Drept a Universității Washington din St. Louis. „Faptorii de decizie guvernamentală vor simți presiunea de a folosi atribuirea contractelor pentru a îmbogăți familia președintelui.”

Cea mai recentă inițiativă a lui Trump speră să câștige o parte din cei 1,1 miliarde de dolari alocați de Pentagon pentru a construi o bază americană de producție a dronelor armate, acum că administrația Trump a interzis importul acestora din China.

Powerus spune că nu există nicio problemă în a licita pentru bani guvernamentali care i-ar putea îmbogăți pe fiii președintelui.

„Nu există niciun conflict acolo. Orice fac ei, este ceea ce fac”, a spus cofondatorul Brett Velicovich, referindu-se la frații Trump. „Concentrarea noastră în cadrul companiei nu are nicio legătură cu politica.”

Eric Trump: „Sunt mândru să investesc în companii în care cred”

Rugată să comenteze despre potențialele conflicte, Organizația Trump a trimis o declarație de la Eric Trump: „Sunt incredibil de mândru să investesc în companii în care cred. Dronele sunt în mod clar valul viitorului.”

Fondată de veterani ai Operațiunilor Speciale ale Armatei SUA în urmă cu aproximativ un an, Powerus produce drone în principal pentru uz comercial, de la răspândirea îngrășămintelor la stingerea incendiilor forestiere. Dar își mărește rapid forța pentru a aproviziona Departamentul Apărării cu drone înarmate, precum cele folosite de Ucraina și Rusia și, mai recent, de Iran, în contextul în care ploile fac ravagii în statele din Golf aliate cu SUA.

