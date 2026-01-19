Prima pagină » Știri externe » Ucraina avertizează că Rusia pregătește atacuri zilnice cu până la 1.000 de drone

Ucraina avertizează că Rusia pregătește atacuri zilnice cu până la 1.000 de drone

Rusia intenționează să crească semnificativ producția de drone de atac, astfel încât să poată lansa până la 1.000 de aparate pe zi împotriva Ucrainei, a declarat comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski.
Ucraina avertizează că Rusia pregătește atacuri zilnice cu până la 1.000 de drone
Rareș Mustață
19 ian. 2026, 13:54, Știri externe

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a avertizat că Rusia se pregătește să intensifice masiv atacurile aeriene cu drone, având ca obiectiv desfășurarea a până la 1.000 de drone de atac pe zi. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației LB.ua.

Potrivit lui Sîrski, Rusia produce în prezent aproximativ 404 drone Shahed și variante ale acestora în fiecare zi și intenționează să își mărească și mai mult capacitatea de producție. „Inamicul vrea să crească semnificativ producția. Trebuie să facem tot posibilul pentru a le zădărnici planurile și pentru a provoca pierderi suficient de mari încât să renunțe la operațiuni active”, a spus oficialul ucrainean.

Șeful armatei ucrainene a mai precizat că Rusia plănuiește formarea a cel puțin 11 divizii noi în 2026 și reluarea unor planuri militare rămase nefinalizate anul trecut. De asemenea, Moscova ar urma să recruteze aproximativ 409.000 de militari.

Sîrski a subliniat că potențialul total de mobilizare al Rusiei depășește 20 de milioane de persoane, dintre care circa 4,5 milioane ar avea deja pregătire militară și ar putea fi trimise rapid pe front.

Referindu-se la competiția în domeniul dronelor, comandantul ucrainean a arătat că, din punct de vedere numeric, situația este relativ echilibrată, însă diferențele apar la nivel de calitate. Ucraina are un avantaj în utilizarea dronelor convenționale, dar încearcă să recupereze decalajul în cazul dronelor cu fibră optică, unde Rusia are un avans.

