SBU: Ucraina a distrus infrastructură militară rusă în valoare de 4 miliarde de dolari în ultimul an

Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că în ultimul an, prin atacuri cu rază lungă, a distrus sau dezactivat sisteme de apărare aeriană rusești în valoare totală de aproximativ 4 miliarde de dolari.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
19 ian. 2026, 12:37, Știri externe

Printre țintele lovite se numără sisteme S-300, S-350 și S-400, sisteme antiaeriene BUK-M1 și BUK-M2, precum și Pantsir-S1 și Pantsir-S2. De asemenea, radarele și sistemele de ghidaj rusești au suferit pierderi semnificative, a anunțat Serviciul, citat de The Kyiv Independent

Potrivit SBU atacurile au avut scopul de a facilita accesul dronelor ucrainene asupra teritoriul rus. „Au fost deschise coridoare în sistemul multistratificat de apărare aeriană al Federației Ruse, asigurând trecerea în siguranță a dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune în adâncul teritoriului inamic, către baze militare, depozite, aerodromuri și alte instalații militare”, a transmis serviciul de informații. 

Pe lângă sistemele de apărare ale Federației Ruse, Serviciul de Securitate al Ucrainei vizează și infrastructura de producție militară.  Într-o operațiune comună alături de Forțele Navale, SBU a lovit recent fabrica de drone Atlant Aero din Taganrog, distrugând mai multe hale de producție.

Atacurile ucrainene încearcă să compenseze dificultățile de pe linia frontului precum inferioritatea numerică și lipsurile de armament. 

 

