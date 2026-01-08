Prima pagină » Știri externe » Senatul american propune o moțiune pentru limitarea puterilor de război ale lui Trump

Senatul Statelor Unite a votat joi în favoarea trimiterii în plen a unei rezoluții menite să restricționeze autoritatea președintelui Donald Trump de a angaja forțele armate americane în acțiuni militare împotriva Venezuelei fără aprobarea Congresului. Rezoluția, adoptată cu 52 de voturi pentru și 47 împotrivă, a primit sprijinul tuturor senatorilor democrați și al cinci republicani care s‑au alăturat inițiativei.
Senatul american propune o moțiune pentru limitarea puterilor de război ale lui Trump
08 ian. 2026, 19:50, Știri externe

Această măsură face parte dintr‑o reacție mai largă a Congresului la o serie de operațiuni militare recente conduse de administrația Trump în zona Caraibelor, inclusiv o raid militar în Venezuela care a dus la capturarea fostului președinte Nicolás Maduro și a generat critici atât interne, cât și internaționale. În urma acțiunilor neautorizate, mulți legislatori au spus că este necesară implicarea Congresului înainte ca Statele Unite să angajeze forțe în operațiuni militare semnificative, scrie AP.

Rezoluția urmează acum să fie supusă votului oficial în plenul Senatului și apoi în Camera Reprezentanților. Dacă va fi adoptată de ambele camere, actul ar condiționa orice viitoare intervenție militară în Venezuela de o autorizare expresă din partea Congresului, consolidând rolul legislativului în decizii majore de securitate și de război.

Chiar dacă trece de Congres, rezoluția se confruntă cu obstacole semnificative: Casa Albă a precizat că președintele își rezervă dreptul de veto, iar majoritatea din Camera Reprezentanților este controlată de republicani, ceea ce reduce șansele ca măsura să devină lege. Cu toate acestea, votul din Senat reflectă o preocupare bipartizană crescută cu privire la exercitarea puterilor executive în domeniul militar fără consultarea legislativului.

Liderii democrați au încercat să prezinte ambițiile externe ale lui Trump drept o distragere a atenției de la problemele cu care se confruntă alegătorii pe plan intern.

„Poporul american se întreabă ce naiba se întâmplă în Venezuela și de ce acest președinte, care a militat pentru «America pe primul loc», își petrece acum tot timpul și energia în aventuri în străinătate?”, a declarat liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, din New York, într-un discurs susținut în plen.

Democrații din Camera Reprezentanților au introdus și ei o rezoluție similară joi.

 

