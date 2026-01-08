Șamanii din Peru au nimerit-o: Căderea lui Maduro, prezisă cu zile înainte

Pe 29 decembrie 2025, mai mulți șamani s-au reunit pe plaja din cartierul Miraflores din Lima, capitala statului Peru, pentru tradiționala ceremonie de „citire” a viitorului. În cadrul acestei practici, participanții consumă băuturi halucinogene din plante locale – precum ayahuasca sau cactusul San Pedro – considerate mijloace prin care pot accesa viziuni despre anul ce urmează.
În fața camerelor de filmat și a celor curioși, șamanii au vorbit despre lideri mondiali, conflicte internaționale și posibile evenimente majore care ar putea marca anul 2026, scrie Euronews.
Printre viziunile exprimate, una a trecut inițial aproape neobservată: cea referitoare la Venezuela. Șamana Ana María Simeón a declarat că grupul „a cerut plecarea lui Maduro” și a „văzut” că acesta va fi înlăturat cu sprijinul Statelor Unite. Declarația a fost făcută cu cinci zile înainte ca liderul venezuelean să fie arestat.
„L-am văzut pe Maduro învins”, a spus un alt șaman, Juan de Dios Garcia, convins că președintele va fi forțat să renunțe la putere.
Deși șamanii au intuit căderea lui Maduro, detaliile nu s-au potrivit complet cu realitatea. Ei anticipaseră că acesta va fugi din țară, nu că va fi capturat. În fapt, președintele venezuelean a fost reținut în urma unei intervenții militare care a surprins comunitatea internațională.
Chiar și așa, apropierea temporală dintre profeție și eveniment a fost suficientă pentru ca mulți să considere viziunea o reușită parțială.
Previziunile șamanilor nu s-au limitat la Venezuela. Ei au menționat și posibile probleme de sănătate pentru Donald Trump în 2026, avertisment care a atras atenția și a alimentat interesul public pentru ritual. Astfel de afirmații au sporit notorietatea ceremoniei, dar și neîncrederea celor care privesc aceste practici cu scepticism.
În trecut, șamanii peruani au lansat predicții care s-au dovedit eronate. De exemplu: sfârșitul războiului din Ucraina în 2023 sau izbucnirea unui conflict nuclear între Israel și Gaza. Totuși, unele viziuni s-au confirmat: în 2023, ei au prezis moartea fostului președinte peruan Alberto Fujimori, care a încetat din viață în 2024.
Pentru sceptici, împlinirea parțială a profeției despre Maduro nu este decât o coincidență remarcabilă. Alții consideră însă că aceste ritualuri reflectă, într-o formă simbolică, tensiunile reale ale scenei geopolitice.
Cert este că, la începutul anului 2026, șamanii din Peru pot afirma că una dintre viziunile lor s-a materializat mai repede decât s-ar fi așteptat oricine.