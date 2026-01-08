Șamanii din Peru au nimerit-o: Căderea lui Maduro, prezisă cu zile înainte

Pe 29 decembrie 2025, mai mulți șamani s-au reunit pe plaja din cartierul Miraflores din Lima, capitala statului Peru, pentru tradiționala ceremonie de „citire” a viitorului. În cadrul acestei practici, participanții consumă băuturi halucinogene din plante locale – precum ayahuasca sau cactusul San Pedro – considerate mijloace prin care pot accesa viziuni despre anul ce urmează.

În fața camerelor de filmat și a celor curioși, șamanii au vorbit despre lideri mondiali, conflicte internaționale și posibile evenimente majore care ar putea marca anul 2026, scrie Euronews.

Șamanii și predicția privind Venezuela

Printre viziunile exprimate, una a trecut inițial aproape neobservată: cea referitoare la Venezuela. Șamana Ana María Simeón a declarat că grupul „a cerut plecarea lui Maduro” și a „văzut” că acesta va fi înlăturat cu sprijinul Statelor Unite. Declarația a fost făcută cu cinci zile înainte ca liderul venezuelean să fie arestat.

„L-am văzut pe Maduro învins”, a spus un alt șaman, Juan de Dios Garcia, convins că președintele va fi forțat să renunțe la putere.

Deși șamanii au intuit căderea lui Maduro, detaliile nu s-au potrivit complet cu realitatea. Ei anticipaseră că acesta va fugi din țară, nu că va fi capturat. În fapt, președintele venezuelean a fost reținut în urma unei intervenții militare care a surprins comunitatea internațională.

Chiar și așa, apropierea temporală dintre profeție și eveniment a fost suficientă pentru ca mulți să considere viziunea o reușită parțială.

Trump, din nou în centrul atenției

Previziunile șamanilor nu s-au limitat la Venezuela. Ei au menționat și posibile probleme de sănătate pentru Donald Trump în 2026, avertisment care a atras atenția și a alimentat interesul public pentru ritual. Astfel de afirmații au sporit notorietatea ceremoniei, dar și neîncrederea celor care privesc aceste practici cu scepticism.

În trecut, șamanii peruani au lansat predicții care s-au dovedit eronate. De exemplu: sfârșitul războiului din Ucraina în 2023 sau izbucnirea unui conflict nuclear între Israel și Gaza. Totuși, unele viziuni s-au confirmat: în 2023, ei au prezis moartea fostului președinte peruan Alberto Fujimori, care a încetat din viață în 2024.

Coincidență sau intuiție colectivă?

Pentru sceptici, împlinirea parțială a profeției despre Maduro nu este decât o coincidență remarcabilă. Alții consideră însă că aceste ritualuri reflectă, într-o formă simbolică, tensiunile reale ale scenei geopolitice.

Cert este că, la începutul anului 2026, șamanii din Peru pot afirma că una dintre viziunile lor s-a materializat mai repede decât s-ar fi așteptat oricine.