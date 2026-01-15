Senatul SUA a respins rezoluția privind puterile de război ale președintelui Trump în Venezuela

Trump a atacat cu tărie cinci senatori republicani care s-au alăturat democraților pentru a promova rezoluția săptămâna trecută. Cu toate acestea, chiar și posibilitatea ca Senatul controlat de republicani să-l sfideze pe Trump într-un vot atât de important a dezvăluit alarma crescândă de pe Capitoliu cu privire la ambițiile de politică externă în expansiune ale președintelui, relatează AP.

Democrații au forțat votul după ce trupele americane l-au capturat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro într-un raid surpriză nocturn la începutul acestei luni.

Senatorii republicani au susținut dorința lui Trump de a nu avea restricții în Venezuela.

Trump a făcut presiuni

Senatorii Josh Hawley din Missouri și Todd Young din Indiana au schimbat votul procedural după ce s-au alăturat democraților și altor trei republicani săptămâna trecută pentru a avansa propunerea.

Trump a făcut presiuni asupra republicanilor și a precizat că nu va semna rezoluția.

Liderul majorității din Senat, John Thune, a declarat că dezbaterea este o „isterie anti-Trump”. Senatorul republican Rand Paul, care a votat cu democrații, a declarat că aceasta recunoaște autoritatea constituțională a parlamentarilor de a declara război.

„Dacă nu știm că este un război până după ce mor toți oamenii… nu ar fi atunci puțin cam târziu?”, a spus Paul, numind „o absurditate” să susții că Trump nu a întreprins deja acțiuni de război.

Republicanii „au abdicat de la responsabilitate”

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a declarat miercuri că republicanii „au abdicat de la responsabilitate” după ce au votat pentru respingerea unei rezoluții privind puterile în război care ar fi oferit Congresului un cuvânt de spus în viitoarele acțiuni militare ale lui Trump în Venezuela.

„Ceea ce s-a întâmplat în această seară este o foaie de parcurs către un alt război fără sfârșit”, a spus Schumer.

Senatorul din Virginia, Tim Kaine, a declarat că democrații vor „depune mult mai multe rezoluții privind puterile de război”, deoarece Trump a amenințat că va lua măsuri în alte țări.

Eforturile reușite ale Casei Albe de a inversa votul a doi senatori republicani, Josh Hawley din Missouri și Todd Young din Indiana, au avut ca scop „oprirea unei dezbateri despre un război”, a spus Kaine.